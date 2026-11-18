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La circolazione su tutto il continente europeo continua a essere all’insegna di tese correnti atlantiche, presenti ormai da diversi giorni e che i forecast modellistici ci mostrano piuttosto persistenti per tutto il prosieguo di novembre. Sono da mettere nel conto fisiologici rallentamenti del flusso oceanico, specie nella sua parte meridionale, con il passaggio di flebili e temporanei promontori anticiclonici proprio sul Mediterraneo centrale e sulle aree perimetrali meridionali del continente, ma, nella sostanza, senza cambiamenti significativi sullo stato del tempo. Non si intravedono, infatti, alte pressioni di rilievo, né fasi di stabilità durature: al più, relativamente all’Italia, un allentamento dell’instabilità per 1/2 giorni su qualche settore, ma non su tutti.

Naturalmente va tenuto presente che, anche con un flusso umido oceanico persistente, ci sono aree non esposte alle correnti instabili, con conseguente penuria di pioggia. Queste aree sono mediamente quelle del medio e basso Adriatico, le zone ioniche, la Sicilia, l’est della Sardegna e diverse anche del Nord, come le pianure del Piemonte e parecchie aree alpine centro-orientali. Quindi, quando c’è l’Atlantico, non sempre piove ovunque, in particolare quando le correnti oceaniche sono tese occidentali e non prendono pieghe meridionali, con basse pressioni più nostrane o sul Mediterraneo occidentale.

Giovedì 19 e domenica 22, due perturbazioni più intense

Una proiezione su base modellistica di questo flusso oceanico teso anche per gran parte di novembre significa, dunque, che sulle aree citate, già penalizzate fino a ora, la penuria di piogge continuerà. Intanto, per l’immediato, va evidenziato per domani, giovedì 19, il transito di una perturbazione più estesa e corposa, con piogge più diffuse su buona parte dell’Italia, consistenti anche sulle aree centro-orientali del Nord, oltre che naturalmente su tutti i settori tirrenici e sulle Alpi occidentali. Fenomeni più fiacchi sul medio e basso Adriatico, sulle aree ioniche, sulla Sicilia, sull’est della Sardegna, sulle pianure piemontesi, specie centro-meridionali, e anche sul Ponente ligure.

A seguire, un paio di giorni con tempo migliore sulla gran parte del territorio, salvo ancora addensamenti e rovesci irregolari sulle aree tirreniche centro-meridionali, specie sui comparti interni e appenninici, nonché sulle Alpi nord-occidentali, dove ci sarà neve anche sotto i 1.500 metri. Per domenica 22, una nuova perturbazione, più intensa ed estesa, porterà altre piogge diffuse sul medio e alto Tirreno e sulla Campania, specie nelle aree interne, e su diverse zone del Nord. Pioggia anche forte tra il Levante ligure, il nord-ovest della Toscana, l’Appennino emiliano e localmente sull’est del Friuli Venezia Giulia. Piogge abbondanti sulle Alpi occidentali, qui ancora con neve a 1.800/2.000 metri, localmente fino a 1.400/1.500 metri. Altrove le precipitazioni saranno scarse, deboli o irregolari, spesso anche assenti.

Dal 25 al 28 novembre un treno di perturbazioni sull’Italia

Veniamo ora al punto centrale di questa analisi, ossia l’arrivo, nel prosieguo di novembre, di un altro sistema particolarmente instabile, sempre di matrice atlantica. È atteso, dopo un paio di giorni relativamente più tranquilli a inizio settimana prossima, dal 25 novembre, mercoledì prossimo, fino al weekend successivo, specie fino a sabato 28. Per quella fase, stando agli ultimi forecast, l’azione perturbata oceanica potrebbe (e da qui usiamo il condizionale) nuovamente accanirsi, per via di un nuovo approfondimento depressionario tra il Regno Unito e la Francia, ma con anse cicloniche che affonderebbero bene su tutto il Mediterraneo centro-settentrionale e occidentale (media barica evidenziata nell’immagine di copertina per la fase 25/28 novembre).

Nell’ultima settimana del mese, dunque, ci sarebbe un treno di perturbazioni diretto verso l’Italia, con piogge diffuse e ricorrenti un po’ tutti i giorni. Ancora una volta le aree più esposte sarebbero tutte quelle tirreniche, dal Levante ligure alla Campania e alla Calabria tirrenica, ma piogge diffuse cadrebbero anche su buona parte del Nord, qui più fiacche sulle Alpi centro-orientali, specie di confine o più settentrionali, e sulle basse pianure piemontesi. Su tutte queste aree, eccetto le pianure piemontesi e le Alpi centro orientali, le precipitazioni tornerebbero a essere sopra la norma per almeno 3/4 giorni. Piogge anche sul medio e basso Adriatico, sulle aree ioniche e sulle Isole Maggiori, ma qui in forma più intermittente e irregolare, con quantitativi più o meno nella norma.

Da evidenziare un surplus di pioggia del 10/20% sulle aree tirreniche e su quelle settentrionali più esposte, che salirebbe al 30/40% su diversi settori tirrenici centrali, sul Levante ligure e su alcune zone centrali della Campania. Piogge fino al 50% in più sul nord-ovest della Toscana. Per questa fase più perturbata nell’ultima settimana del mese, il quadro termico non sembrerebbe cambiare, con temperature sempre sopra la media al Centrosud, tra 1 e 3°C, e nella media al Nord, salvo qui un leggero scarto positivo anche sulle Alpi occidentali. Su elaborazione dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio-Lungo Raggio (ECMWF).