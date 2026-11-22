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Vogliamo definirla estremizzazione meteo climatica o vogliamo parlare di condizioni meteo estreme? Fate un po’ voi, fatto sta che tirando le somme di quanto accaduto nel corso dell’autunno meteorologico non possiamo far finta di nulla

Settembre portò con sé il gran caldo, lo ricorderete. Calura che non venne mai interrotta da un barlume d’Autunno, tant’è che già all’epoca parlammo di sorprendenti variazioni meteo climatiche.

Poi arrivò Ottobre, altro mese decisamente mite. Anzi, diciamo pure caldo perché spesso e volentieri le temperature sono risultate esageratamente superiori alle medie stagionali. Con poche, anzi pochissime piogge e quelle poche che ci sono state hanno come al solito provocato problemi di vario tipo.

Novembre, non è ancora finito ma il dado è ormai tratto, è stato un mese decisamente mite. E’ stato condizionato, pesantemente, da un lungo periodo di Alta Pressione. Da una settimana a questa parte la situazione è mutata, pesantemente. E’ tornato il freddo, è arrivata la neve, si sono ripresentate le piogge. Ma ciò che più conta è il cambiamento a livello continentale, ossia una ridistribuzione delle Alte e delle Basse Pressioni che sta provocando profondi scossoni fin sul Mediterraneo.

Tra non molto potremmo dover affrontare un peggioramento che rischierebbe di provocare altri patemi d’animo. Non è da escludere, nelle prossime settimane, lo sviluppo di un ciclone mediterraneo i cui effetti, in termini precipitativi, sarebbero tutt’altro che trascurabili. Occhio quindi, perché il meteo estremo è di nuovo qui. E sarà qui, in Italia, anche nelle prossime due settimane.

A quanto pare avremo altri assalti ciclonici, avremo altre irruzioni fredde, avremo nubifragi, avremo temporali, probabilmente delle grandinate, probabilmente copiose nevicate in montagna ma anche a bassa quota. Sì, a bassa o bassissima quota per quello che si preannuncia un inizio Inverno davvero esplosivo.