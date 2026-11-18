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Sta succedendo qualcosa di molto curioso nelle regioni del nord. Non stiamo facendo una vera e propria previsione meteo: stiamo parlando di una sorta di dicotomia tra le temperature che si registrano in alta quota e quelle della Valle Padana. Può sembrare incredibile, ma mentre in quest’ultima zona sembra autunno inoltrato, con un clima grigio, umido e piuttosto freddo, in quota pare di essere nel mese di settembre.

Che cosa sta succedendo

Nelle ultime ore c’è stata una decisa impennata dello zero termico sull’arco alpino occidentale, che si colloca attorno ai 2800-3000 metri. È davvero un brutto segnale, visto che siamo ormai a metà novembre. Basti pensare che martedì 17 novembre è piovuto nella nota località sciistica di Courmayeur. Non esattamente qualcosa di tipico per la fine dell’autunno! Potrebbe tranquillamente essere un fronte piovoso della seconda metà di settembre, e invece stiamo parlando di un clima sempre più irriconoscibile quando ci sono queste risalite umide.

Tutt’altro invece nei bassi strati

Sono sicuro che molti di voi mi chiederanno: ma come mai parli di clima super mite in quota se in pianura piove con 6-8°C? La risposta sta nelle inversioni termiche e nella primissima formazione del Cuscinetto Freddo Padano. Quest’ultimo è, e sarà, essenziale per lo sviluppo di episodi nevosi nei prossimi periodi, in particolare tra fine novembre e metà gennaio. In questa finestra temporale basta un modesto flusso umido in quota per favorire la possibilità di neve anche a bassa altitudine. Un tempo era pressoché garantita, mentre adesso, con il Riscaldamento Globale, quei due o tre gradi in più fanno la differenza tra una pioggia con 3°C e una nevicata con 0°C.

Isola felice

Chiamiamola pure così, anche se a molti di voi questo tipo di clima non piace. In genere su questa zona permarrà uno strato di aria fredda e umida che impedirà alle temperature di salire oltre i 10°C nelle giornate più grigie. Sul resto d’Italia, invece, c’è una mitezza straordinaria, con punte di 22-24°C su Sicilia, Sardegna ed estreme regioni meridionali. Roba che potrebbe essere tipica di fine maggio! Il flusso atlantico rimane decisamente tiepido, ma è proprio la conformazione padana a originare questo clima così freddo e uggioso. In fondo, quante volte negli anni passati, soprattutto nel secolo scorso, capitava che nevicasse in maniera diffusa in Val Padana e invece nel resto d’Italia, in pianura o sulle coste, ci fosse pioggia? Condizioni meteo di questo tipo ci sono ancora. Solo che, come detto poco fa, il clima ostinatamente più mite fa sì che in Val Padana nevichi molto meno e che la neve sia ormai appannaggio della bassa montagna.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE