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Vero e proprio cambio del pattern meteo a livello europeo

Se si guardano le tendenze a livello continentale, gli esperti stanno notando un cambio di scenario. Dopo un periodo caratterizzato dalla frequente presenza di correnti oceaniche (spesso miti e umide), è probabile che ci sia una rimonta dell’alta pressione sulle aree occidentali del continente, mentre su quelle orientali si dovrebbe assistere a una corposa discesa di aria fredda.

Che cosa succederà

Il protagonista di questa trasformazione sarà un ampio anticiclone destinato a consolidarsi sulla Scandinavia. La sua posizione potrebbe bloccare il flusso atlantico e, contemporaneamente, permettere la discesa di masse d’aria fredda verso l’Europa centrale e orientale. Si tratta di una configurazione meteo molto interessante, perché potrebbe determinare un raffreddamento esteso, soprattutto nelle nazioni settentrionali e orientali del continente. Attenzione però a non trarre facili conclusioni, perché l’Italia, stando agli ultimi aggiornamenti, dovrebbe rimanere completamente ai margini di questa colata fredda.

Il periodo in questione

Attorno al 27-29 Novembre le anomalie termiche negative saranno decisamente marcate sulla Scandinavia, con valori che dovrebbero scendere addirittura di 6-8°C sotto le medie climatiche di riferimento, mentre su buona parte dell’Europa centro-orientale gli scarti negativi potrebbero raggiungere i 2-4°C. Successivamente la bordata fredda scivolerà sui Balcani, portando una vera e propria ondata di gelo anticipata tra il 30 Novembre e i primissimi giorni di Dicembre. Le simulazioni indicano la persistenza di temperature marcatamente inferiori alla norma su vaste aree dell’Europa settentrionale e orientale.

Questo che cosa comporta?

Fermo restando che in una prima fase l’Italia non verrà coinvolta da questo freddo, quello che vogliamo sottolineare in questo articolo è che sarà fondamentale seguire l’evoluzione dei prossimi aggiornamenti. La variabile decisiva risulterà la posizione dell’anticiclone scandinavo, perché un suo eventuale spostamento un po’ più a nord-est potrebbe modificare sensibilmente la distribuzione del freddo.

Facciamo un esempio. Un suo ulteriore consolidamento verso le alte latitudini, e magari una sua espansione nelle stesse aree, sarebbe capace di favorire correnti orientali che potrebbero raggiungere il Mediterraneo. Viceversa, se questa alta pressione si esaurirà in fretta, potrebbe riprendere il flusso atlantico, e allora scordiamoci qualunque gelo precoce.

Concludiamo dicendo che questo ribaltone meteo è molto interessante e coinvolgerà numerosi Stati europei. Attenzione però: almeno per il momento, per l’Italia non significa automaticamente gelo intenso o nevicate diffuse. Continuate a seguirci!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE