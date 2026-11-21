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Inverni miti, ma il freddo non è scomparso

Abbiamo visto tanti inverni senza il freddo classico della stagione, tanto che a un certo punto è nato anche un certo scetticismo sul fatto che il prossimo inverno possa mostrare fasi fredde, immerse comunque in quella mitezza che ormai lo caratterizza. Una mitezza del tutto relativa, bisogna dire, anche se presenta fasi estremamente anomale, con temperature che possono essere davvero imponenti e ben sopra la media. Anche in questi giorni, ad esempio, ed è ormai novembre inoltrato, abbiamo visto come il vento da ovest possa scatenare picchi termici notevoli: si sono raggiunti 30°C e qualcosa in più persino in Abruzzo, non solo in Sicilia.

Le notti tropicali le abbiamo viste durante questa settimana in Sardegna e Sicilia e, tra le altre cose, qualcosa del genere è capitato anche in alcune località della costa abruzzese. Le notti tropicali sono quelle in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C, ma in questo periodo fa specie leggere più di 20°C alle 6-7 del mattino, quando è ancora buio. È capitato di leggere addirittura a Cagliari una temperatura di 24°C al mattino presto, prima del sorgere del sole: sono situazioni ormai più che estreme.

Nord Europa e America, il freddo c’è ancora

Bisogna però anche dire che il Nord Europa si sta raffreddando. La Scandinavia ha visto nevicate abbondanti, tra le più copiose degli ultimi anni, e proprio lì è in atto una ripresa delle nevicate e anche del freddo, un freddo importante. L’inverno passato, 2025-2026, ha visto inoltre in alcune aree picchi record di freddo, sempre in Scandinavia. Insomma, è vero che siamo in una fase di Riscaldamento Globale, ma spostiamoci oltreoceano: durante lo scorso inverno un’ondata di gelo ha raggiunto le coste del Golfo del Messico, peraltro con nevicate, e l’anno precedente a New York era gelato persino il fiume Hudson.

Che cosa vuol dire, allora, Riscaldamento Globale? Significa che la temperatura media è aumentata rispetto al periodo preindustriale. Bisogna però anche dire che ci sono fluttuazioni: le temperature non sono sempre uguali anno per anno, ed è per questo che la media si calcola nell’arco di trent’anni. Il rapporto tra clima che cambia e neve in pianura lo abbiamo approfondito in questa analisi sulla Valle Padana.

Aria fredda dal Nord Europa verso l’Italia

Andiamo avanti, perché a questo punto dobbiamo parlare di eventi quasi imminenti, cioè della possibilità che da qui a 15 giorni succeda qualcosa di nuovo, che non è mitezza ma freddo. In un contesto di correnti oceaniche, già in questi giorni inizierà ad arrivare sull’Italia aria più fredda, quella che stanno vivendo nel Nord Europa. Da noi arriverà ovviamente meno fredda, riscaldata a causa della latitudine e dell’influenza delle calde acque del Mar Mediterraneo; tuttavia arriverà, e porterà subito, al transito delle perturbazioni, neve a quote sempre più basse.

Già sulle Alpi, per esempio, questo fine settimana, praticamente stanotte o domenica, sono attese nevicate addirittura sui 1.000 metri di quota in alcune aree. Stiamo già cambiando regime, perché in altri anni vedere la neve a 1.000 metri sul livello del mare era abbastanza occasionale, e lo vedremo invece in novembre.

Dicembre, possibile irruzione di aria artica continentale

Le previsioni per dicembre darebbero possibilità ancora maggiori, perché mostrerebbero un’irruzione di aria fredda tra est e nord, cioè aria artica continentale o addirittura di origine siberiana, quantomeno del settore più occidentale, verso l’Europa orientale. Non ci sono previsioni che ci dicono che arriverà sull’Italia, anche se alcune emissioni dei modelli matematici, come GFS ed ECMWF, in questi giorni hanno indicato persino la nostra penisola come obiettivo.

In tutto questo c’è da dire che stiamo procedendo verso quelle situazioni vissute tra il 2000 e il 2012, quando già a fine novembre o nei primi di dicembre si presentavano correnti di aria fredda che poi andavano a stazionare in Pianura Padana, realizzando quel cuscinetto di aria fredda ideale al successivo transito delle perturbazioni per le nevicate.

Come arriva la neve in Pianura Padana

La neve in Pianura Padana di solito non arriva con un’ondata di gelo accompagnata da bufere di neve provenienti dall’Adriatico: sono fenomeni molto rari. Io ricordo, moltissimi anni fa, la famosa tempesta di neve di Santa Lucia, ma fu un caso veramente isolato. In Pianura Padana nevica solitamente quando scorre in quota aria più mite che provoca precipitazioni sopra lo strato freddo nei bassi strati, il meccanismo che abbiamo spiegato parlando del cuscinetto freddo che diventa un freezer naturale.

L’ultima situazione del genere è avvenuta il 28 dicembre 2020: nei giorni precedenti c’era stato un flusso di aria fredda, non gelida, ma la pianura si era raffreddata. Eravamo però quasi un mese più avanti nella stagione rispetto a dove siamo ora, e rispetto a dove saremo nei primi giorni di dicembre.

La neve in piano cade se ci sono precipitazioni, se transitano perturbazioni e soprattutto se la loro traiettoria è ideale per causare precipitazioni di una certa consistenza. Altrimenti magari nevica solo in una parte della pianura e non, per esempio, nel Nord-Ovest, che in questo periodo è sottovento, in ombra pluviometrica, e ha ricevuto meno precipitazioni del settore orientale. Anche questo fine settimana le precipitazioni prevarranno sul Nord-Est più che sul settore occidentale, ad eccezione dell’arco alpino di confine e della Valle d’Aosta. Sono previste nevicate intorno ai 1.000-1.200 metri in Trentino, in Veneto e in Friuli, ma non in Lombardia, dove i fenomeni saranno meno intensi.

Il ruolo del Vortice Polare

Per chiudere il cerchio, c’è questa tendenza a mostrare il freddo, forse collegata al forte riscaldamento in quota che ha messo in crisi il Vortice Polare. C’è insomma una sorta di abbinamento con questo fenomeno, che sta per esordire probabilmente nei primi giorni di dicembre. Siamo distanti una decina di giorni e abbiamo tutto il tempo per capire se succederà e come i modelli matematici rappresenteranno la situazione; sugli effetti di un Vortice Polare in difficoltà trovate un approfondimento in questo articolo.

Il föhn e il caldo illusorio

Nel frattempo la temperatura scenderà in questo novembre, soprattutto al Nord, dove poi stazionerà il cuscinetto di aria fredda. Di certo oggi chi vive nel Nord Italia ha visto un pomeriggio splendido, con il vento da nord soprattutto sul settore occidentale e temperature che hanno toccato anche 17-18°C, una sorta di primavera. Si chiama föhn, o favonio, ed è un caldo illusorio: al calare del sole la ventilazione che, discendendo dalle Alpi, ha fatto salire la temperatura cede e il termometro crolla, come abbiamo spiegato parlando del ruolo del föhn nel cuscino freddo padano. Stiamo inoltre per vedere l’arrivo di una nuova perturbazione: non è primavera, non c’è bel tempo duraturo, siamo sempre dentro quel treno di perturbazioni da ovest figlio del fiume atmosferico.

Concludo: raffreddamento in tutta Italia, più marcato e persistente al Nord, con nuove perturbazioni in settimana e neve a quote sempre più basse. Non indichiamo la quota neve con precisione, perché siamo di fronte a situazioni che possono riservare sorprese, come accaduto in questi giorni in Trentino-Alto Adige, dove la neve è caduta anche sotto i 1.400 metri senza che fosse attesa.

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