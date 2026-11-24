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Ci siamo, manca pochissimo e arriva la prima spruzzata di neve a quote davvero invernali. I nostri lettori lo avranno già letto più volte negli approfondimenti meteo quotidiani: Mercoledì 25 Novembre una perturbazione porterà piogge diffuse e nevicate a quote molto basse, pressoché collinari. Attenzione però, perché i fiocchi non saranno generalizzati e il fatto che nevichi così in basso è soprattutto merito della conformazione geografica di una particolare area.

La zona in questione

Parliamo del Piemonte e in particolare dell’area sud-occidentale, soprattutto delle Langhe, del Monregalese e del Cuneese. Oramai tutti i modelli indicano la possibilità di vedere i primi fiocchi a quote molto basse, già intorno ai 400-500 metri, mentre oltre i 700 metri il paesaggio potrebbe imbiancarsi con una certa facilità. Ma andiamo con ordine. Il peggioramento inizia questa sera, Martedì 24, quando una depressione in formazione tra il Golfo di Genova e le Alpi Marittime permette l’arrivo di precipitazioni corpose, coadiuvate da un minimo molto ben organizzato. Inizialmente nevicherà soltanto oltre i 1.000-1.200 metri, proprio perché il richiamo sciroccale farà salire la quota neve, ma attenzione, perché durante la notte potrebbero verificarsi sorprese nevose.

Come mai accade ciò

C’è un elemento distintivo essenziale per queste dinamiche meteorologiche ed è il famoso cuscinetto freddo, uno strato di aria particolarmente fredda presente nella parte più bassa dell’atmosfera. Questo fenomeno è fondamentale per permettere alla neve di scendere progressivamente verso le colline, soprattutto nelle zone riparate dalle montagne. Se non ci fosse, la quota neve sarebbe mediamente oltre i 1.200-1.500 metri, perché non parliamo ancora di ondata di freddo e men che meno di gelo. Ma grazie alla particolarissima conformazione geomorfologica del basso Piemonte, il freddo ristagna in maniera davvero importante.

La timeline

Tra l’alba e la tarda mattinata di domani, Mercoledì, il limite delle nevicate potrebbe raggiungere valori anche sotto i 400 metri. Le località maggiormente interessate saranno quelle dell’Alta Langa e del Monregalese, dove il paesaggio potrebbe imbiancarsi per la prima volta dal mese di Febbraio.

Le famose località di Cuneo e Mondovì sono proprio al limite, anche se sarà abbastanza difficile che la neve riesca ad attecchire, perché ci aspettiamo possibili fiocchi misti alla pioggia senza accumuli rilevanti. Ciò non toglie che, in caso di precipitazioni un po’ più forti del previsto, la quota neve possa scendere anche di un centinaio di metri.

Sulle Alpi occidentali la neve interesserà generalmente le località oltre i 700-900 metri. Accumuli interessanti sono previsti a Sestriere, Limone Piemonte e nelle principali stazioni sciistiche della Valle d’Aosta. Escludiamo invece categoricamente la neve nelle seguenti città: Aosta, Torino, Asti, Trento e Bolzano. Non ci sono ancora le condizioni per una nevicata diffusa in tutto il fondovalle. Godiamoci quindi l’arrivo della neve delle prossime ore, perché è la prima occasione del nuovo inverno, con l’augurio che ce ne siano altre nei prossimi periodi. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE