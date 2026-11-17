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I primi segnali del cambiamento potrebbero manifestarsi nel corso del weekend, allorquando – lo si è scritto in un precedente approfondimento – osserveremo variazioni significative nel posizionamento dell’Alta Pressione e conseguentemente del flusso perturbato oceanico

Weekend che dovrebbe porre fine al “caldo anomalo” che nel corso della settimana, ancora una volta, dovrebbe coinvolgere alcune regioni d’Italia. Segnatamente le due Isole Maggiori e il Sud Italia, parzialmente anche il Centro. La causa è da ricercarsi nella vicinanza del promontorio anticiclonico Subtropicale, collocato ostinatamente sul Nord Africa e pronto ad approfittare di ogni minimo tentennamento della stagione autunnale.

In realtà il cambio di rotta potrebbe derivare proprio dallo spostamento dell’Alta Pressione: i modelli matematici ci mostrano, a partire dalla prossima settimana, una migrazione o comunque un’espansione verso nord con probabile isolamento di una cellula anticiclonica sulla Penisola Scandinava. Sappiamo che la presenza di strutture anticicloniche ad alte latitudini solitamente determina uno scivolamento di masse d’aria fredda verso sud ed è ciò che si evince nelle principali interpolazioni modellistiche.

Partiamo da un presupposto: il coinvolgimento delle nostre regioni non è affatto scontato. E’ bene sottolinearlo, perché in virtù del range temporale comunque ampio si sta ragionando in termini configurativi ed evolutivi, non in termini previsionali. Non è un caso, infatti, che i più importanti centri di calcolo internazionali stiano mostrando varie soluzioni e in alcune è possibile evincere il coinvolgimento anche dell’Italia.

Si tratterebbe di aria fredda proveniente dall’Artico Russo, quindi da Nordest. Andrebbe a coinvolgere anzitutto l’Europa settentrionale e orientale, avvicinandosi “pericolosamente” alle Alpi. Diciamo che per poter ipotizzare effetti dirompenti anche su di noi si dovrà attendere l’esatto posizionamento del blocco anticiclonico e qualora dovesse mantenere una radice Subtropicale la probabilità che possa transitare sul Mediterraneo è concreta.

Che significa? Che il freddo potrebbe non farcela a sfondare verso sud ed ecco che a quel punto per l’ennesima volta ci si ritroverebbe sotto l’ala protettrice dell’Alta Pressione. Tuttavia siamo più propensi all’ipotesi opposta, ovvero che il blocco anticiclonico non sia in grado di mantenere la radice Subtropicale ed ecco quindi che anche il Mediterraneo – privo di adeguata protezione – potrebbe rientrare pienamente nei giochi.

Diciamo che le probabilità di un avvio invernale in grande stile sono concrete, diciamo anche che sarebbe il risultato di quelle dinamiche a carico del Vortice Polare che abbiamo ampiamente descritto nei giorni scorsi. Non resta che avere pazienza, il tempo ci dirà quale ipotesi sarà la più probabile.