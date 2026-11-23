Seguici su Google

L’inverno potrebbe davvero partire con il piglio giusto, come non accadeva da tanti anni. Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli meteo cominciano a fiutare una papabile irruzione molto fredda proveniente dall’Artico russo in direzione del Vecchio Continente e anche su parte del Mediterraneo. Questa presunta ondata di freddo potrebbe raggiungere lo Stivale proprio durante la prima decade di dicembre, all’esordio dell’inverno meteorologico, però non mancano le insidie.

Addirittura, potrebbe rivelarsi un’ondata di freddo particolarmente duratura, tanto da cominciare all’esordio del mese per poi concludersi dopo una decina di giorni.

Anticiclone scandinavo dirompente, apre le porte al gelo?

Come mai un’ondata di freddo così lunga? La partita si gioca in parte sulla Scandinavia, dove tra pochi giorni si svilupperà un imponente campo di alta pressione scandinavo, in gergo tecnico associato a una configurazione nota anche come SCAND+, che avrà un ruolo determinante nello sbarrare la strada alle correnti atlantiche in Europa.

Venendo meno le correnti atlantiche, si attiverebbero come risposta principale le correnti fredde dell’est e sarebbero proprio queste a traghettare l’Europa in pieno inverno nell’arco di pochi giorni.

Primi giorni di dicembre, ecco l’inverno

Le prime avvisaglie di freddo potrebbero giungere sullo Stivale nei primissimi giorni di dicembre, dal momento in cui una piccola perturbazione proveniente dalla Francia andrebbe a richiamare in direzione del centro-nord aria parecchio più fredda dai Balcani.

In questa circostanza, nelle prime 48 ore del mese, le temperature potrebbero scendere notevolmente su tutto lo Stivale, soprattutto sul medio-alto Adriatico e in Val Padana.

Contemporaneamente arriverebbero le prime nevicate a quote interessanti lungo l’Appennino centro-settentrionale, localmente anche a quote di bassa collina tra Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo.

Le prime gelate degne di nota della stagione, invece, invaderebbero la Val Padana e le vallate alpine e prealpine.

Dal 4 al 10 dicembre, possibile irruzione gelida dalla Russia

Ma gli occhi sono puntati sul periodo tra il 4 e il 10 dicembre, nel momento in cui un grosso ammasso d’aria gelida proveniente dalla Russia europea rischierebbe di invadere gran parte dell’Europa centro-orientale, portando un crollo della temperatura e anche una presunta ondata di freddo con neve a bassissima quota o in pianura su molte regioni italiane.

È ancora troppo presto, chiaramente, per parlare di traiettorie o regioni più colpite da freddo e neve, pertanto è ancora prematuro parlarne.

Quel che conta di più al momento è la tendenza meteo che mostra una prima decade di dicembre di tutto rispetto in ottica invernale e su questo ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.