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La pausa di martedì 24 novembre sarà breve. Già in serata le prime piogge potranno raggiungere Piemonte, Liguria e Lombardia, mentre mercoledì 25 novembre la perturbazione atlantica entrerà nel vivo. Le precipitazioni diventeranno più diffuse al Nord e in diverse regioni del Centro. Anche la Sardegna sarà coinvolta dal peggioramento, che nel corso della giornata raggiungerà parte del Meridione.

Il peggioramento parte da ovest

Martedì l’elemento decisivo sarà l’aumento delle nubi sulle regioni nord-occidentali. L’ora in cui comincerà a piovere potrà variare da una provincia all’altra, perché dipenderà dalla velocità con cui il fronte si avvicinerà. Più a sud la giornata resterà in larga parte asciutta. La differenza si noterà soprattutto in serata, quando il Nord-Ovest potrà già vedere le prime precipitazioni, mentre molte località del Centro-Sud saranno ancora in attesa del fronte.

Mercoledì la pioggia interesserà porzioni più ampie del Settentrione e del Centro, con passaggi localmente intensi. La Toscana sarà tra le regioni investite dal maltempo. Sulle Alpi tornerà la neve, mentre a quote più basse il fenomeno prevalente sarà la pioggia. La distribuzione dei rovesci potrà risultare irregolare, anche all’interno della stessa regione.

Giovedì il fronte si sposta verso est

Giovedì 26 novembre le precipitazioni tenderanno a ridursi su parte del Nord-Ovest, mentre potranno proseguire su alcuni settori alpini e nord-orientali. Al Centro saranno ancora possibili rovesci tra Toscana, Umbria e Marche. Più a sud, la fase residua potrà riguardare Puglia meridionale, Calabria e Sicilia nord-orientale, soprattutto nella prima parte della giornata.

Il passaggio più esteso è quindi atteso mercoledì. Per giovedì il quadro sarà più variabile e l’alternanza tra piogge e schiarite dipenderà dal ritmo con cui la perturbazione si allontanerà verso i Balcani.