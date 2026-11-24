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Il Il contesto circolatorio sul Mediterraneo centrale e sull’Italia andrà progressivamente facendosi più invernale, e ciò perché sui comparti nord-orientali e orientali del continente è presente una circolazione decisamente fredda via via condizonante anche il tempo nostrano. Non ci saranno ancora, perlomeno nel medio termine, le condizioni affinché quella circolazione possa indirizzarsi più direttamente verso i settori centrali del nostro bacino; tuttavia, per effetto di una serie di manovre bariche collaterali a quel nucleo freddo, in diverse occasioni spifferi più freddi raggiungeranno anche l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Già questa mattina, appena in presenza di una disposizione un po’ più meridiana delle correnti, dovuta al transito di un flebile promontorio anticiclonico mobile sul nostro bacino, si è avvertita un’apprezzabile diminuzione della temperatura, con valori minimi spesso poco sopra lo 0°C o vicini allo zero su diverse pianure del Nord e sulle colline appenniniche. È la dimostrazione che l’aria fredda è piuttosto vicina e che, appena si presenta una configurazione barica un po’ più predisponente, l’aria si fa subito più frizzante.

Domani neve abbondante sulle Alpi occidentali, più mite al Centro-Sud

Nella giornata di domani il calo termico si farà sentire di più al Nord, soprattutto al Nord-Ovest, dove arriveranno nevicate abbondanti sui settori alpini, localmente anche sotto i 1.000 metri sulle Alpi Marittime e sui rilievi del Cuneese. A dire il vero, solo per la giornata di domani, sul resto dell’Italia si assisterà a un temporaneo aumento delle temperature. Arriverà infatti una perturbazione, l’ultima di matrice occidentale, che al Nord richiamerà aria più frizzante da est, mentre sui settori centro-meridionali attiverà correnti più miti da ovest, quindi con una temporanea impennata dei valori termici. Naturalmente la perturbazione porterà altre piogge sul territorio, anche abbondanti al Nord-Ovest, sull’alto Tirreno e tra Lazio e Campania, ma comunque estese un po’ su tutto il Nord, sulle aree tirreniche centro-settentrionali e sulla Sardegna. Piogge scarse o deboli e irregolari, invece, sulle aree del medio e basso Adriatico, sul resto del Sud e sulla Sicilia, magari spesso anche assenti, specie sulle aree ioniche.

Rilevavamo, però, il quadro termico in temporaneo rialzo al Centro-Sud per domani. In seguito, con la progressione della bassa pressione oceanica da ovest verso est, la circolazione si farà meridiana, con correnti in rotazione da nord e, quindi, con un nuovo calo termico nei giorni prossimi. Già da giovedì-venerdì i valori saranno in calo ovunque, in modo più marcato al Nord, al Centro e in Sardegna, con neve a 1300/1500 metri sulle Alpi, questa volta soprattutto su quelle centro-orientali, e a 1500/1700 metri anche sull’Appennino centro-settentrionale. Ancora un po’ di mitezza al Sud, ma anche qui con temperature in diminuzione.

Weekend 28-29 novembre, la fase più fredda dell’autunno

Una prima fase più fredda a livello generale sull’Italia, anche se non con un freddo importante, ma probabilmente con la termica più bassa di questo autunno ormai all’epilogo, è attesa nel corso del prossimo fine settimana, l’ultimo di novembre, sabato 28 e domenica 29. Per il weekend, infatti, l’evoluzione verso est della bassa pressione atlantica chiuderà la porta oceanica. Questo permetterà la risalita dal Marocco e dall’Algeria di un promontorio anticiclonico che via via andrà a saldarsi con un’alta pressione scandinava, costituendo un ponte anticiclonico tipicamente invernale. La formazione del blocco a ponte e l’azione di una circolazione artica molto fredda sul Nord-Est europeo non avranno però il giusto tempismo per permettere un aggancio tra questa massa d’aria e la moderata bassa pressione, originariamente atlantica, nel frattempo in azione sul basso Adriatico e sullo Ionio. Dunque, nonostante una configurazione barica predisponente all’inverno, la sostanza fredda in arrivo verso il nostro bacino sarà piuttosto limitata. Sarà comunque in grado di portare termiche a 1.500 metri sui -2/-3°C, quindi tali da determinare un apprezzabile calo termico generale proprio tra sabato e domenica prossimi.

Ultime piogge al Centro-Sud e neve sull’Appennino

Anche l’area depressionaria sull’Italia sarà all’epilogo e piuttosto depotenziata entro il weekend, per cui l’instabilità associata andrà scemando in maniera considerevole e, per di più, si farà circoscritta. Tuttavia, nel fine settimana ci saranno ancora piogge sparse, in particolare sul medio e basso Adriatico, sui relativi settori appenninici e al Sud, specie sulla Sicilia settentrionale e nord-orientale e sulla Calabria. Da mettere in conto anche locali nevicate sull’Appennino centro-settentrionale a partire dai 1.000 metri, con fiocchi occasionalmente anche più in basso sull’Appennino settentrionale. La neve cadrà soprattutto tra Marche, Lazio nord-orientale e Abruzzo e, inizialmente, anche sull’Appennino romagnolo; fiocchi a 1.400/1.500 metri sull’Appennino meridionale. Sul resto dell’Italia il tempo sarà mediamente stabile e anche ampiamente soleggiato, specie domenica, salvo qualche disturbo sabato al Nord-Ovest.

Gelate mattutine e uno sguardo all’Immacolata

Da evidenziare, però, un calo termico generale con gelate mattutine sulle pianure del Nord e nelle conche appenniniche centrali, specie domenica mattina, con valori prossimi allo 0°C o di appena 1/2°C sopra. Sebbene in un contesto con possibile aumento della pressione e maggiore stabilità per qualche giorno, anche in seguito e nei primi giorni di dicembre continuerà un regime termico piuttosto freddo, con gelate all’alba e minime intorno allo 0°C sia sulle pianure del Nord che nelle valli appenniniche. Insomma, circolazione più fredda dal prossimo weekend e per diversi giorni a seguire, poi magari con un possibile peggioramento invernale più serio verso l’Immacolata e i giorni successivi. Su questa tendenza per la prima parte di dicembre, però, rimandiamo ai nostri periodici aggiornamenti sul più lungo termine, anche alla luce del freddo in formazione nel Nord Europa. Su elaborazione dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio-Lungo Raggio (ECMWF).