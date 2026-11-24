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Mattina fredda, temperature in calo su tutta la penisola

Buongiorno lettori, fresco stamattina su tutta Italia, anzi temperature fredde, un freddo autunnale al Nord, ma le temperature si sono abbassate anche al Centro Italia, soprattutto nelle zone interne, con valori ad esempio di 8°C nell’area di Roma e, in alcune aree della città come Tor Vergata, anche di 4°C. Freddo anche sul settore adriatico: insomma, le temperature sono scese sensibilmente e valori di 0°C si segnalano in varie località appenniniche di montagna. La temperatura è calata anche in Puglia, diffusamente sotto i 10°C stamattina, così come in Calabria, attorno ai 10°C, mentre resiste la Sicilia con valori minimi intorno ai 15°C sulle coste. Valori inferiori in Sardegna, con diffusi 10-12°C nelle aree più miti.

Oltralpe gelate diffuse, Germania sotto zero

Insomma, le temperature sono scese e, tra le altre cose, i valori attorno ai 5-7°C sulla Pianura Padana fanno specie se si va a vedere oltralpe, dove ci sono diffuse gelate: non tanto in Svizzera, dove lo sono sui rilievi, ma in Germania, con tutta la Baviera sotto lo zero. Anzi, direi che praticamente tutta la Germania è sottozero, così come i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo, diffusamente sotto lo zero di svariati gradi Celsius, e anche la Germania orientale. Qui è arrivata l’aria fredda, quell’aria fredda che si sta espandendo anche sulle regioni settentrionali, ma non avrà modo di farlo con irruenza nella giornata di oggi, perché sta arrivando una perturbazione da ovest.

Perturbazione in arrivo, neve sulle Alpi e piogge abbondanti

La perturbazione porterà le prime precipitazioni già in mattinata sulla Liguria, ma saranno deboli, con qualche piovasco sulle coste venete o nell’immediato entroterra; entro il pomeriggio si estenderanno nubi e precipitazioni sparse un po’ a macchia di leopardo. Ma sarà questa sera che le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente sul Nord-Ovest, dove giungerà quella perturbazione di cui parliamo da giorni, con nevicate stanotte diffuse su tutto l’arco alpino, a partire da quello centro-occidentale, e pioggia abbondante in Lombardia, ad esempio nel milanese, e in Liguria, sino ad arrivare a domani, che, come abbiamo già riferito, sarà una giornata piuttosto instabile, con precipitazioni particolarmente diffuse sulle regioni centro-settentrionali e anche in Campania. Anzi, le precipitazioni potranno essere anche abbondanti in Campania e Lazio, mentre altri fenomeni interesseranno la Sardegna, e al Centro-Sud Italia potranno essere accompagnati anche da temporali. Della fase di freddo in formazione sul Nord Europa abbiamo parlato anche in questo approfondimento.

Tendenza: calo termico nel weekend e inverno meteorologico alle porte

La temperatura, dopo essere salita un po’ come valore medio sulle regioni del Nord, tenderà lievemente a scendere nei valori minimi quando le correnti inizieranno a disporsi da nord-est, e il calo termico al Nord Italia sarà sensibile nella giornata di sabato. Qualche cenno sulla tendenza: verso l’inizio del fine settimana ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche in Italia, accompagnato da un abbassamento della temperatura. Da segnalare che sono state diffuse le nevicate verso i Balcani settentrionali; attualmente nevica in alcune località della Germania e della Francia orientale, oltre che ancora sui rilievi svizzeri. Grandi nevicate si sono verificate in questi giorni sulle Alpi francesi, austriache e svizzere, con importanti accumuli. Insomma, stiamo vivendo una situazione meteorologica autunnale che si sta avviando verso l’inverno, un inverno che, tra l’altro, dal punto di vista meteorologico arriverà il 1° dicembre, tre settimane prima rispetto a quello astronomico.

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