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Altro che Vortice Polare “mangia Inverno”. Per il momento deve stare a guardare, perché se è vero che stiamo osservando un Vortice estremamente forte è altrettanto vero che non sta riuscendo a propagare la propria influenza ai piani bassi. Sopra le nostre teste, ed è ciò che più ci interessa ai fini delle condizioni meteo previste, l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla

Sarà El Nino, saranno le anomalie termiche oceaniche, sarà quel che volete fatto sta che le prossime due settimane sono già segnate in calendario. Per gli amanti del freddo, per gli amanti della neve, per gli amanti del maltempo ci sarà da divertirsi. Per chi non apprezza questi elementi, al contrario, sarà un periodo noioso.

L’aria fredda polare potrebbe irrompere a più riprese sul Mediterraneo, una vera e propria bomba a orologeria che potrebbe esplodere con forza provocando effetti dirompenti. Maltempo a go go, freddo a go go, neve a go go. Saranno questi i temi da argomentare con dovizia di particolari e dovremo occuparcene almeno sino a metà dicembre.

Con l’Alta delle Azzorre defilata a ovest e con un blocco anticiclonico sull’Europa settentrionali secondo voi quale potrebbe essere l’obbiettivo principale delle depressioni polari? Facile: l’Europa centro orientale e il bacino del Mediterraneo. Quindi prepariamoci, teniamo a portata di mano tutto il vestiario necessario perché ce ne sarà bisogno.

Non è certezza, per carità, ma scordiamoci l’Alta Pressione, dimentichiamoci le gradevoli temperature delle scorse settimane e anche degli ultimi giorni. L’inverno ha deciso di far sul serio e chissà che quest’anno non sia la volta buona. Se sarà falsa partenza o meno lo vedremo, quel che è certo è che rispetto a quanto accaduto gli ultimi anni stiamo parlando di tutt’altri scenari meteo climatici.

Nonostante il Vortice Polare sia in forte ripresa (dopo lo scossone ampiamente documentato) come il dicembre dell’anno scorso – anzi, è anche più forte – vari forzanti atmosferiche stanno provando a riscrivere il copione stagionale. C’è chi continua a dare l’Inverno per spacciato ma no, noi non ne siamo per niente convinti. Anzi, stiamo iniziando a credere che l’Inverno 2026/2027 possa riservarci qualche clamoroso evento invernale.