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Qualche giorno fa abbiamo parlato di uno degli elementi che possono condizionare, nel bene o nel male, l’andamento della stagione invernale: la copertura nevosa asiatica. Nello specifico abbiamo menzionato le incredibili nevicate che stanno colpendo alcune aree della Siberia, nevicate definite “epocali” perché anche da quelle parti non erano abituati a vedere tanta neve in così poco tempo

Ed allora, chissà che quest’anno non sia l’anno dell’Anticiclone Russo-Siberiano. Magari già a dicembre, chissà… E’ innegabile, lo ripetiamo per l’ennesima volta, che il Vortice Polare stia provando in tutti i modi a far sentire la propria influenza e magari ci riuscirà, ma per il momento dobbiamo prendere atto del fatto che sopra le nostre teste l’atmosfera non è per nulla favorevole a farsi imporre diktat dai piani alti.

Stiamo per affrontare due settimane che abbiamo definito “polari” perché il freddo polare sarà l’indiscusso protagonista. Non sarà aria gelida, non sarà neppure aria artica, fatto sta che farà freddo e che le occasioni per nevicate importanti saranno diverse. Poi occhio, perché nella terza settimana di dicembre – quella che aprirà le porte al periodo natalizio – la circolazione potrebbe cambiare ancora.

Un’Alta Pressione sulla Russia occidentale potrebbe dirottare aria gelida continentale verso l’Europa orientale o centro orientale. Considerando che il Mediterraneo sarà un’area fortemente depressa e che l’Anticiclone delle Azzorre non sembra avere la minima intenzione di ripristinare condizioni di bel tempo, le nostre regioni potrebbero subire gli effetti dell’eventuale ondata di gelo.

L’utilizzo del condizionale, visto l’arco temporale eccessivamente ampio, è d’obbligo ma i modelli previsionali capaci di spingersi più in là nel tempo stanno iniziando a fiutare qualcosa. Indizi, per il momento nessuna prova, ma iniziamo a ragionarci su perché sotto l’albero di un Natale così sottotono potrebbero rientrare le gelide sorprese russe.