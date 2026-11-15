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Siamo nel cuore di un periodo dal meteo fortemente dinamico, ce ne siamo accorti un po’ tutti. La giornata odierna, Domenica 15, risulta un po’ più insidiosa al Centro-Sud: in queste ore rovesci e temporali stanno colpendo, e continueranno a farlo, soprattutto il Lazio e la Campania, con il rischio di fenomeni anche di forte intensità. Ma non è certo finita. Lunedì 16 un fronte più rapido si accinge a bagnare Toscana, Lazio e Nord-Est, e Martedì 17 ecco nuova fase di maltempo intenso per il Levante Ligure e l’Alta Toscana, le zone bersagliate dalle piogge estreme nelle ultime due settimane.

Perché l’Atlantico non concede tregua

I motivi sono diversi e cerchiamo di fare chiarezza. Spostiamoci al centro dell’Oceano Atlantico: qui scorre, ormai da una decina di giorni, una corrente a getto potente e carica di umidità. Per dirla con una metafora, si tratta di una sorta di nastro che parte dai Caraibi e scarica le sue perturbazioni, una dopo l’altra, sul Mediterraneo. Fin qui non ci sarebbe nulla di anomalo, però allorquando arrivano sul nostro mare, ancora tiepido per il periodo, le nubi trovano nuova energia e si caricano di pioggia. Ed è per questo motivo che le zone costiere stanno risentendo delle piogge molto più di quelle continentali, lontane dal mare. Magari aiutate dalla orografia, con noto fenomeno dello sbarramento.

Inoltre, come abbiamo già scritto in altri articoli, di freddo non ce n’è proprio, anzi la parola d’ordine sarà la mitezza: i venti da sud-ovest porteranno aria subtropicale e le temperature, tra Martedì e Mercoledì, potranno salire di 4-6°C oltre la media del periodo. Il gelo resterà confinato tra Russia e Paesi Baltici: non c’è la benché minima possibilità che arrivi nelle nostre lande, almeno nei prossimi 10 giorni.

Mercoledì 18 e Giovedì 19: stesso leitmotiv

All’incirca le previsioni meteo sono sempre le stesse: in questo caso Mercoledì 18 sarà una giornata più asciutta ma molto ventosa, con raffiche da sud-ovest che saranno le più forti del periodo e colpiranno in maniera decisa tutto il Centro-Sud. In più, i venti africani faranno ancora una volta impennare le temperature, con massime sui 25°C in città come Bari, Napoli e Catania.

Giovedì 19 un nuovo impulso, con correnti piuttosto inclinate, porterà altre piogge sul versante tirrenico, dalla Toscana alla Campania, e sulla Sardegna occidentale. Da qui, nel prossimo fine settimana, si aprono due possibilità. La prima è che questo flusso continui imperterrito, quindi il tempo rimarrà pressoché lo stesso, con fasi di pioggia anche piuttosto intense alternate ad ampie schiarite. La seconda è che le correnti salgano di latitudine e quindi ci sia un po’ più di stabilità per tutti, regioni tirreniche e Nord compresi. Mostriamo due mappe dei modelli GFS ed ECMWF per comprendere meglio ciò che stiamo dicendo.

Per concludere, il succo di questo articolo è che, al di là delle singole previsioni, la tendenza ad avere un flusso mite e, a tratti, umido continuerà anche nei prossimi giorni, molto probabilmente fino al 23-24 Novembre. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE