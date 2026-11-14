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Ma quando arriverà un po’ di freddo vero in Italia? Escludendo le primissime giornate di novembre, che erano state caratterizzate da una veloce incursione fredda dall’est Europa che aveva portato anche tantissima pioggia sulle regioni del sud, il mese non ha portato particolari sussulti tardo-autunnali o di inizio inverno.

Ricordiamo che tra poco più di due settimane avrà inizio ufficialmente l’inverno meteorologico, con l’arrivo di dicembre, però per il momento non ci sono stati veri e propri sussulti, quantomeno simil-invernali.

Perturbazioni atlantiche e temperature sopra la media

E pare proprio che per almeno un’altra settimana non ci saranno particolari cambiamenti sullo scacchiere barico europeo.

Le correnti atlantiche saranno ancora protagoniste del tempo sull’Europa e anche in Italia, portando da un lato piogge, specie sul medio-alto Tirreno e sul nord-est, dall’altro lato calde correnti di libeccio e scirocco che inevitabilmente manterranno le temperature sempre oltre le medie del periodo.

Addirittura su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e anche Sardegna le temperature massime nel corso della settimana entrante andranno quasi sempre oltre i 20 °C, con locali picchi fino a 25 °C, soprattutto sul Catanese e nelle zone interne della Calabria.

Insomma, tutto sembrerà tranne che tardo autunno.

Freddo in arrivo tra il 25 e il 30 novembre?

Per i primi sussulti di fine autunno o di inizio inverno bisognerà aspettare presumibilmente l’ultima settimana di novembre.

In particolar modo, nel periodo compreso tra il 25 e il 30 novembre, secondo gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, è probabile che la porta atlantica torni a chiudersi ancora una volta grazie al ritorno dell’alta pressione delle Azzorre a ridosso delle coste del Vecchio Continente, fin sulla Gran Bretagna.

Parallelamente, le fredde correnti provenienti dalla Scandinavia e dall’est Europa potranno incamminarsi verso ovest fino a raggiungere l’Europa centrale, i Balcani e anche il Mediterraneo.

Potrebbe essere questa una ghiotta occasione per rivedere temperature quantomeno più in linea con il periodo o addirittura al di sotto delle medie di qualche grado, regalando così i primi sussulti invernali.

Quanto potrebbe far freddo

Le temperature in questo contesto potrebbero scendere soprattutto sul versante adriatico e al sud Italia, con massime che faticherebbero ad andare oltre i 14 o 15 °C, mentre le minime, soprattutto in condizioni di cielo sereno, potrebbero facilmente portarsi sotto lo zero.

Ma al momento questa resta una tendenza ancora in cerca di conferme o smentite, di cui parleremo sicuramente in modo più chiaro e approfondito nei prossimi giorni.