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Stiamo osservando un cambiamento netto della circolazione atmosferica continentale e conseguentemente delle condizioni meteo climatiche sulle nostre regioni. L’improvviso risveglio dell’Oceano Atlantico, che è stato in grado di strutturare – verrebbe da dire finalmente – un complesso sistema depressionario tra l’Islanda e la Scandinavia ha teso le correnti occidentali come una corda di violino

Il risultato lo conosciamo: perturbazioni in serie, destinate ad attraversare le nostre regioni sia nel corso del weekend sia nel corso della prossima settimana. In realtà per quanto riguarda la prossima settimana possiamo dare per certo un coinvolgimento sino a mercoledì, dopodiché andrà fatta un’attenta rivalutazione.

L’Alta Pressione Subtropicale, infatti, è adagiata sul Nord Africa e continuerà a lambire le regioni del Sud e le due Isole Maggiori. Ciò non dovrebbe interrompere l’apporto di piogge, che a detta dei modelli matematici saranno frequenti e consistenti, tuttavia dobbiamo evidenziarne il posizionamento perché qualora la circolazione atlantica dovesse mollare per qualsiasi motivo la presa potrebbe approfittarne per ripresentarsi con decisione sul Mediterraneo centrale.

Ma al di là di quello che sarà il quadro evolutivo settimanale, del quale avremo modo di occuparci dettagliatamente, ciò che conta è il cambio di circolazione in corso. Un cambiamento che servirà a ricollocare le strutture bariche principali a livello continentale e che potrebbe costruire solide fondamenta per il primo, vero mese invernale: Dicembre.

Come ben saprete stiamo valutando il possibile arrivo del freddo entro fine mese. L’ultima decade di Novembre potrebbe portarci una consistente irruzione artica, figlia evidentemente delle ben note dinamiche del Vortice Polare. Ma proprio tali dinamiche potrebbero rivelarsi imprescindibili per l’andamento del prossimo mese e in tal senso le proiezioni commentate qualche giorno fa restano valide.

Proiezioni, lo ricordiamo, che valutavano le correlazioni tra un dirompente quanto precoce riscaldamento stratosferico – in grado di innescare una brusca frenata delle correnti zonali – e El Nino che si appresta ad assumere proporzioni mai viste prima. Dicembre, in tal senso, potrebbe rivelarci interazioni sorprendenti, tant’è che alcune proiezioni mensili continuano a mostrarci un mese all’insegna del freddo.

Freddo proveniente da est-nordest, che in quanto tale potrebbe avere a tratti matrice puramente continentale. Se così fosse sarebbe senz’altro un’enorme novità se pensiamo a qual è stata l’evoluzione nei mesi di Dicembre precedenti. Ed è per questo che quanto sta accadendo in questi giorni potrebbe effettivamente rappresentare un punto di svolta, un vero e proprio bivio stagionale in vista dell’Inverno ormai alle porte.