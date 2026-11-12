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Un’ondata di maltempo picchia duro sull’Italia, con meteo decisamente avverso in molte parti delle regioni centro-settentrionali per il passaggio di una profonda circolazione ciclonica. Ci troviamo nel pieno di una fase movimentata destinata a protrarsi ancora a lungo, con l’Italia bersaglio di una serie di perturbazioni. Lo scenario non promette quindi nulla di positivo nel prossimo weekend e cambia quindi la prospettiva che sembrava indirizzata ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche. L’alta pressione si manterrà troppo ai margini.

Altri sistemi frontali punteranno quindi il nostro Paese, lungo il corridoio delle correnti umide occidentali. A breve, per la giornata di Venerdì 13 novembre sarà ancora in piena azione il vortice Charles, peraltro rinvigorito da un apporto d’aria più fredda nord-atlantica. La parte più attiva della perturbazione si sposterà dalle regioni centrali verso parte del Sud. Un miglioramento si avrà invece al Nord ed è una buona notizia, dopo le piogge persistenti che stanno flagellando alcune zone a partire dalla Liguria di Levante, l’Alta Toscana ed il Friuli.

Il weekend si aprirà decisamente meglio, grazie ad una pausa prima dell’ingresso di altre due perturbazioni, fortunatamente meno intense dell’ultima. Ci attende comunque una certa variabilità legata al persistere di correnti umide in contrasto con aria più fredda. La giornata di Sabato 14 novembre vedrà rincorrersi le nuvole alle schiarite. Qualche pioggia intermittente sarà più probabile al mattino su regioni centrali adriatiche, Basso Lazio e parte del Sud Peninsulare. I fenomeni cesseranno rapidamente, mentre le temperature faranno registrare un calo piuttosto diffuso, sebbene si manterranno ancora miti all’estremo Sud.

Altre piogge di passaggio Domenica 15 prima al Centro-Sud, verso sera su parte del Nord

Il miglioramento non riuscirà assolutamente a consolidarsi nel corso del weekend, visto che la parte avanzata di un nuovo fronte arriverà già alla fine di Sabato 14 verso le Alpi Occidentali, la Liguria, le coste toscane e la Sardegna. La perturbazione entrerà nel vivo per Domenica 15, con il transito di piogge sparse verso l’Emilia Romagna, gran parte delle regioni centrali e la Campania. Sarà coinvolta anche la Sardegna, con precipitazioni intermittenti soprattutto sulle zone occidentali e interne montuose.

Nel corso di Domenica il fronte piovoso si estenderà anche a gran parte del Sud, fatta eccezione per i settori ionici che rimarranno più al riparo. Un secondo impulso perturbato molto ravvicinato giungerà nella serata di Domenica, con una traiettoria più settentrionale che favorirà precipitazioni soprattutto al Nord-Ovest in base alle ultime stime. Le temperature caleranno in parte per il maltempo ed in parte per l’aria più fresca rispetto ai giorni precedenti, con valori che si porteranno ovunque più vicini alla norma.

La dinamica si manterrà ancora all’insegna della variabilità e del maltempo autunnale in avvio di settimana. Le correnti occidentali continueranno a condizionare il meteo sul bacino del Mediterraneo mentre il freddo, quello vero, si manterrà ancora decisamente distante. La nuova serie di perturbazioni investirà più direttamente il Nord e le regioni tirreniche, mentre il meteo sarà nel complesso più asciutto al Sud dove riprenderanno a scorrere correnti miti per il periodo.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.