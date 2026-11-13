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Stratwarming confermato, è il più precoce mai osservato

C’è una novità degna di essere menzionata, che è praticamente giunta in queste ore: i modelli matematici sostanzialmente confermano che c’è un riscaldamento improvviso in Stratosfera e vi ricordiamo che è il più precoce della storia, ovvero da quando si studia e si hanno dati del Vortice Polare stratosferico. Questo evento ha battuto di 18 giorni quello precedente che, tra le altre cose, era un altro evento da record, avvenuto il 28 Novembre 2025 e simile a un altro accaduto nel 1968.

Questo evento atmosferico avviene in alta quota, in Stratosfera, ed è stato confermato da tutti i modelli matematici, ad esempio ECMWF e GEFS, che peraltro confermano anche l’inversione dei venti in alta quota di cui abbiamo già parlato, e anche in questo caso è la più precoce mai avvenuta. C’è però da dire che sicuramente abbiamo un’influenza, in qualche maniera, di El Niño che è fortissimo, e quindi avremo questo fenomeno di durata breve, ma ciò non vuol dire che non potrebbe avere effetti anche al suolo. Proprio questa è la notizia, che ancora non intercettiamo nei modelli matematici tradizionali ma che viene vista da alcune mappe, in questo caso di GFS, dove compare un contatto tra ciò che sta succedendo in Stratosfera e la Troposfera.

El Niño e l’accoppiamento tra Stratosfera e Troposfera

Quest’anno il fenomeno di El Niño, eccezionalmente intenso, potrebbe amplificare le onde atmosferiche, e questa non è roba da poco, innescando una perturbazione, ovvero delle interferenze, del Vortice Polare stratosferico, e qui parliamo del futuro e non di quanto è accaduto in questo momento. Ciò andrebbe a favorire la formazione di un’alta pressione, addirittura con entità da record, sulla Scandinavia e sulla Russia nord-occidentale, favorendo la spinta di aria fredda verso l’Europa.

La notizia viene vista da vari modelli matematici, e non parlo delle tradizionali cartine che prevedono il meteo sino a due settimane: sia ECMWF che GFS prospettano un accoppiamento Stratosfera-Troposfera, e vi ricordo che la Troposfera è dove avvengono i fenomeni atmosferici. Questo dovrebbe avvenire verso la fine di Novembre: Judah Cohen, che è uno scienziato americano che studia la Troposfera e la Stratosfera, ha indicato come data possibile intorno al 25 Novembre. Il fenomeno potrebbe innescare una situazione favorevole all’infiltrarsi di correnti fredde nelle medie latitudini europee tra fine Novembre e i primi di Dicembre.

Più tardi avviene, più fredda sarà l’aria in arrivo da est

Ciò che è interessante è che se questo evento atmosferico avvenisse il più tardi possibile acquisirebbe e spingerebbe verso l’Europa aria sempre più fredda rispetto a quella di Novembre. Faccio un esempio: se avvenisse adesso non abbiamo un freddo tale quanto quello che ci potrebbe essere tra 15-20 giorni a est degli Urali, perché quelle aree si raffreddano sensibilmente in questo periodo, parliamo anche di 5°C alla settimana. In poche parole quelle aree, sto parlando di medie, spingerebbero aria più fredda rispetto a quella che c’è attualmente, e ciò darebbe la possibilità che una massa d’aria fredda, un blocco sostanzialmente, produca un’invasione sull’Europa.

Osservando anche le mappe che proiettano le previsioni, in questo caso del modello matematico C3S sino al 14 Dicembre, si intravede un’apertura proprio da est verso ovest che favorirebbe un ingresso di aria fredda in Europa e in questo caso, lo dico, anche in Italia. Ovviamente sono previsioni non meteorologiche ma solo linee di tendenza, assolutamente da confermare.

C’è quindi, per farla in breve, una serie di fattori favorevoli a questo evento: la formazione di una forte area di alta pressione dalla Groenlandia e dal Canada orientale verso la Scandinavia e la Russia nord-occidentale, una bassa pressione nel sud della Penisola Iberica e sul Nord Africa, quindi correnti da est dritte verso l’Europa.

Una fase fredda di breve durata, non un inverno rigido

Questo fenomeno non vuol dire che avremo un inverno freddo: avremo una durata limitata di questa fase fredda, non conosciamo al momento per quanto tempo ma probabilmente alcuni giorni, forse pochi giorni, forse una settimana. Tra le altre cose, come ho detto prima, questa situazione di inversione dei venti in Stratosfera sarà di breve durata, ma tuttavia potrebbe essere rivista considerando El Niño, che va a influenzare il Vortice Polare soprattutto tra Gennaio e Febbraio, favorendone un sensibile rallentamento e quindi un ulteriore incentivo per avere situazioni analoghe a quelle che abbiamo visto.

Ecco, tutto questo non ci dice che avremo un inverno rigido: avremo un inverno probabilmente con temperature sopra la media, ma allo stesso tempo avremo il rischio di irruzioni di aria fredda.

Cosa dicono le previsioni stagionali

Peraltro le previsioni in Russia, parliamo dell’area siberiana, dicono che le temperature saranno nella media, e questo lo dice il centro meteorologico europeo da tanto tempo, però è una previsione abbastanza vecchia. L’insieme di previsioni stagionali del centro europeo, del Met Office, di Météo-France e di una serie di centri meteorologici, tra cui quello tedesco, quello giapponese e quello canadese, sostanzialmente ci dice che ad esempio nell’area italiana avremo un inverno più caldo rispetto alla norma, e parliamo di probabilità.

Gli Stati Uniti d’America avrebbero, secondo queste previsioni, un inverno più freddo rispetto alla media, e più fredda risulterebbe addirittura un’area a ovest-sud-ovest, in Oceano Atlantico, fin quasi alle Isole Azzorre.

Azzorre e Canarie, la neve sul Pico e sul Teide

Tra l’altro le Isole Azzorre, che molti associano all’Anticiclone delle Azzorre, vengono viste come un’area dove il tempo è permanentemente bello. Bene, qui c’è da dire che addirittura in una delle isole dove c’è un vulcano piuttosto elevato, che supera i 2.000 metri di quota e si chiama Monte Pico, cade probabilmente una precipitazione annua stimata dal centro meteorologico portoghese attorno ai 5.000 millimetri. Nel settore settentrionale delle Azzorre cadono anche oltre 1.500 millimetri di pioggia, un po’ meno nel settore meridionale: notevole, dico, e tra le altre cose questo vulcano è attivo, la sua ultima eruzione è stata nel 1718 ed è durata due anni.

Per il capitolo extra meteo, le Isole Azzorre hanno visto in questi giorni addirittura la neve oltre i 2.000 metri del Monte Pico, e la neve è caduta anche nelle Canarie, sul Teide, tanto per darvi un’idea di come possono avvenire nella globalità condizioni atmosferiche estreme. Sulle Canarie, dove c’è l’eterna primavera e dove ci sono condizioni meteorologiche spesso o quasi sempre di bel tempo, sia lo scorso inverno sia quest’anno la situazione è invece un po’ diversa.

Il fiume atmosferico tra Caraibi, Canarie e Penisola Iberica

Sono entrate in un tunnel, in quel canale che si chiama fiume atmosferico, che passa in parte anche verso le Canarie e l’isola di Madeira, oltre che sulla Penisola Iberica, e poi va a finire verso l’Italia, anche se tutto sommato al momento non sembra essere coinvolta in maniera diretta. Il fiume atmosferico porta aria umida dalle aree caraibiche, che favorisce la formazione di basse pressioni e precipitazioni, però anche un clima mitissimo da noi.

Nelle Isole Canarie il clima è comunque sia mite, però lì a loro favore c’è l’altezza e quindi ci sono le precipitazioni nevose, per questo motivo vi ricordo che il Teide è alto 3.700 metri, invece nelle Isole Azzorre arrivano le correnti fredde che seguono le basse pressioni.

La meteorologia vista in una visione d’insieme è molto interessante, se si esce da quello che è l’orticello, cioè dal tempo che può fare a casa. In questo articolo non abbiamo visto il tempo che fa nella singola località, abbiamo passato in rassegna una serie di situazioni partendo dalla Stratosfera per arrivare alla Troposfera, per poi parlare a grandi linee di che cosa potrebbe succedere nelle aree a est dei Monti Urali, vedendo un forte raffreddamento, e quel raffreddamento potrebbe coinvolgerci. La meteorologia è affascinante anche per questo, soprattutto quando si esce un po’ fuori dai nostri confini.

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