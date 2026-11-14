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I nostri lettori più attenti avranno già letto sul web articoli meteo che descrivevano un Vortice Polare estremamente debole e, di conseguenza, la possibilità che il freddo arrivasse sull’Italia. E in effetti c’è una buona parte di verità, perché abbiamo avuto un riscaldamento stratosferico tra i più precoci e intensi mai visti negli ultimi decenni. Oltretutto, abbiamo avuto delle ondulazioni in quota che hanno trasportato energia e quantità di moto dalla Troposfera verso la Stratosfera, provocando un deciso indebolimento dei venti occidentali che normalmente circolano attorno al Polo Nord, a circa 30 chilometri di quota (non al suolo). In questo articolo cerchiamo di capirne gli effetti e perché non possiamo parlare con certezza di gelo in Italia.

Che cosa è successo

Senza mezzi termini, un evento meteo veramente eccezionale: intorno all’11 novembre 2026, i venti zonali medi a 10 hPa e 60°N si sono invertiti, passando da occidentali a orientali. Si è così configurato un vero e proprio Major Sudden Stratospheric Warming (SSW), ovvero un riscaldamento improvviso e intenso della Stratosfera. Chiariamo subito un concetto importante per i nostri lettori: un episodio di questo tipo non è affatto anomalo, anzi, ne capitano diversi durante l’inverno. Il problema è il suo calendario, ovvero l’eccezionale precocità. L’inversione dei venti zonali si è infatti verificata con circa due settimane di anticipo rispetto agli episodi più precoci osservati in passato, che in genere si collocano verso la fine di novembre oppure nella prima metà di dicembre. E questa non è cosa di poco conto, sebbene non si possa affatto dire con certezza che entro 15 giorni arrivi una massa d’aria gelida sul nostro Paese. La probabilità che questo Stratwarming produca una colata artica su di noi è pressoché nulla. E ora vi spieghiamo perché.

Un’analisi un po’ più tecnica

La meteorologia è una scienza molto complessa, pertanto non si può banalmente presentare un evento come la logica conseguenza di un altro. Difatti, un Major SSW (l’evento estremo che si è verificato in sede polare qualche giorno fa) non comporta automaticamente una modifica della circolazione atmosferica alle quote inferiori, e men che meno è sicuro che conduca masse d’aria gelide alle basse latitudini. Affinché il riscaldamento stratosferico arrivi a condizionare il tempo alle quote più basse, è necessario che l’indebolimento del Vortice Polare persista e che le anomalie riescano a propagarsi (magari con una certa celerità) verso la bassa Stratosfera. E questo non è affatto scontato: è capitato più volte, nelle ultime invernate, che si verificasse uno Stratwarming senza sortire pressoché alcun effetto al suolo, nemmeno alle alte latitudini.

Oltretutto, le proiezioni dei modelli indicano un rapido ripristino della circolazione occidentale, accompagnato da un graduale recupero della forza del Vortice Polare. È quindi come se non fosse successo quasi nulla: un evento decisamente eccezionale, ma che non ha avuto riscontri particolari nelle aree dove si genera il tempo, ovvero nella bassa Troposfera.

Perché è successo tutto ciò?

Semplicemente perché il segnale del riscaldamento, nonostante sia stato eccezionalmente precoce, rimarrà con ogni probabilità confinato alle quote superiori, senza riuscire a modificare la posizione del getto polare, la circolazione atmosferica a livello continentale e l’equilibrio delle masse d’aria in gioco.

Le conseguenze sul nostro Paese sono semplici: nei prossimi giorni continuerà a prevalere una configurazione meteo di stampo zonale, ovvero con correnti occidentali organizzate e, al tempo stesso, anche piuttosto tese. Possiamo quindi già dire con certezza che il gelo delle alte latitudini non arriverà entro questo mese sul bacino del Mediterraneo, perché servirebbero ben altre manovre per portarlo. Ricordiamo che l’ingerenza di un anticiclone e la velocità dei venti occidentali a livello oceanico sono due fattori fortemente inibitori per le colate gelide.

Servono i cosiddetti scambi meridiani, ovvero discese di masse d’aria molto fredda provenienti dalle alte latitudini e risalite di aria calda in senso opposto. Nelle prossime due settimane succederà esattamente il contrario, con scambi lungo i paralleli: i venti occidentali continueranno a essere piuttosto forti e condizioneranno il meteo a livello italiano. Tanta pioggia, ventilazione decisa ma, al tempo stesso, clima particolarmente mite.

Credit

NOAA ENSO Blog – Polar vortex takeover over the ENSO blog

Met Office – Deep dive: Could changes high above the Arctic influence the UK’s weather?

AER – Arctic Oscillation and Polar Vortex Blog (Judah Cohen)

ECMWF – Polar vortex: predictability and downward influence

NASA GMAO – The Stratospheric Sudden Warming of March 2025