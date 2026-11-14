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Il meteo dei prossimi mesi potrebbe riservare scenari meno scontati di quanto lascino intendere le proiezioni stagionali. L’inverno, almeno nelle sue linee generali, sembra orientato verso temperature superiori alla media, ma nell’atmosfera si stanno manifestando due fenomeni che meritano particolare attenzione: un El Niño di intensità eccezionale e un Vortice Polare stratosferico già disturbato a novembre. Una combinazione che potrebbe favorire qualche importante incursione fredda, anche se parlare oggi di gelo sull’Italia sarebbe prematuro.

El Niño ai massimi: un fattore da non sottovalutare

Le acque superficiali del Pacifico equatoriale centro-orientale stanno registrando anomalie termiche davvero rilevanti. Le proiezioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale indicano, per il trimestre novembre 2026-gennaio 2027, valori prossimi a +3,8 °C nella regione Niño 3.4, con il picco dell’evento atteso intorno a dicembre. La persistenza di El Niño fino a febbraio viene considerata altamente probabile.

Un’anomalia di questa portata non riguarda soltanto il Pacifico. Può modificare la distribuzione delle precipitazioni tropicali e innescare una serie di ripercussioni sulla circolazione atmosferica su scala globale. Il collegamento con l’inverno europeo passa anche dalla propagazione delle onde atmosferiche verso la stratosfera, dove possono contribuire a perturbare la normale circolazione dei venti polari.

Vortice Polare, il disturbo arriva in anticipo

È proprio la situazione alle alte quote a offrire uno degli spunti più interessanti. Già nelle analisi di inizio novembre, il Met Office aveva segnalato un riscaldamento stratosferico in sviluppo, accompagnato da un indebolimento dei venti occidentali che normalmente circondano l’Artico.

Gli aggiornamenti successivi hanno confermato il disturbo, ma anche la possibilità che possa risultare temporaneo, con una graduale attenuazione in prossimità di dicembre.

La questione, adesso, è capire se e in quale misura queste anomalie riusciranno a coinvolgere gli strati inferiori dell’atmosfera. Quando un disturbo stratosferico si propaga verso la troposfera, può modificare l’assetto della circolazione europea, favorendo blocchi anticiclonici alle alte latitudini e aprendo la strada a scambi d’aria più pronunciati tra nord e sud.

Attenzione, però: un Vortice Polare disturbato non significa automaticamente ondate di gelo. Contano la durata del fenomeno, la sua intensità e soprattutto la risposta della circolazione atmosferica alle nostre latitudini.

Il freddo riuscirà a raggiungere anche l’Italia?

Alcuni scenari prospettano possibili ingressi di aria fredda continentale nel corso di dicembre, con ulteriori occasioni per discese artiche tra gennaio e febbraio 2027. Sono evoluzioni interessanti, ma ancora tutte da verificare.

A fare la differenza sarà soprattutto la disposizione delle grandi figure bariche tra Atlantico settentrionale, Groenlandia e Scandinavia. Un’alta pressione di blocco collocata nella posizione giusta potrebbe favorire la discesa di masse d’aria gelida verso l’Europa centrale e il Mediterraneo. Con un assetto differente, invece, il freddo potrebbe interessare soprattutto altre aree del continente, lasciando l’Italia ai margini.

È un aspetto fondamentale: non basta che l’aria gelida si accumuli sull’Europa orientale o settentrionale perché arrivi anche sul nostro Paese. Occorre una traiettoria favorevole, capace di accompagnarla verso il Mediterraneo centrale.

Ecco perché non bisogna confondere le tendenze stagionali con la possibilità di singoli episodi invernali. Anche una stagione mediamente mite può essere attraversata da brevi ma intense ondate di gelo. Allo stesso modo, una forte irruzione fredda non garantisce necessariamente nevicate, che dipendono dalla presenza di precipitazioni e da condizioni termiche adeguate.

Il meteo dell’inverno che si avvicina presenta dunque alcuni ingredienti che meritano attenzione. El Niño eccezionale e Vortice Polare disturbato rappresentano due segnali importanti, ma sarà l’evoluzione della circolazione europea a chiarire se potranno tradursi in qualcosa di concreto per l’Italia. Per ora il freddo resta una possibilità da seguire, non una promessa delle previsioni.

Ci ritorneremo.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.