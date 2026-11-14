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L’estate di San Martino è da sempre una consuetudine nel mese di novembre: si riferisce principalmente all’arrivo di qualche giornata un po’ più tiepida del solito, che vagamente può ricordare giornate di fine estate, soprattutto al sud Italia e sulle isole maggiori. Tuttavia, la parentesi tiepida che sta avvolgendo gran parte del sud da ormai parecchi giorni non può essere più riconducibile a una classica estate di San Martino, ma a ben altro.

Escludendo le prime giornate di novembre, quando le perturbazioni e il freddo dell’est hanno portato certamente un clima molto più rigido su gran parte del centro-sud Italia, il resto del mese sta scorrendo sotto condizioni meteo tutt’altro che tardo-autunnali.

Caldo anomalo al Sud

È da oltre una settimana che le calde correnti di scirocco e libeccio stanno traghettando aria molto tiepida su tutto il meridione, tanto da trascinare la colonnina di mercurio oltre i 25 °C su tante località, soprattutto su Calabria e Sicilia.

Non sono mancati i clamorosi picchi di 30 °C su Palermitano, Messinese e Catanese, come se fosse letteralmente estate.

Il problema, però, è che questa pesante anomalia termica non va avanti da un paio di giorni, ma da oltre una settimana e pare proprio che proseguirà per tutta la seconda decade di novembre.

Perché continua a fare così caldo?

Come mai questo dominio costante e ininterrotto del tepore subtropicale?

Queste folate tiepide nordafricane sono senz’altro frutto delle varie perturbazioni atlantiche che stanno raggiungendo l’Europa e il Mediterraneo.

L’arrivo di queste perturbazioni è assolutamente la normalità, ma il problema principale risiede nel troppo calore presente a latitudini tropicali e subtropicali, una diretta conseguenza del cambiamento climatico.

Le persistenti correnti di libeccio e scirocco non possono fare altro che traghettare tutto questo tepore nordafricano in direzione del Mediterraneo e del sud Italia, portando fin troppi giorni più caldi della norma.

Forti anomalie in vista

Nel periodo tra il 16 e il 20 novembre la colonnina di mercurio si manterrà ancora ben al di sopra delle medie tipiche del periodo su tutto il sud Italia.

Addirittura su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania avremo quasi sempre valori di almeno 7 o 8 °C superiori alle medie tipiche di novembre.

In altre parole, su città come Palermo, Catania, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro e Foggia è molto probabile che la temperatura massima nel corso della prossima settimana potrà facilmente superare i 20 °C in scioltezza.

Quando finirà il caldo anomalo?

Al momento non si intravede la fine chiara e decisa di questa parentesi più tiepida del normale, che avrà senz’altro un notevole peso su quelle che saranno le medie e le anomalie dell’intero mese di novembre.

C’è la probabilità che nell’ultima settimana del mese la porta atlantica possa di nuovo richiudersi grazie all’espansione dell’alta pressione delle Azzorre sulla Gran Bretagna.

Ciò favorirebbe il ritorno delle correnti più fredde dall’est Europa, che porterebbero sia a un calo delle temperature notevole su tutta Italia, incluso anche il sud, sia a un po’ di instabilità.