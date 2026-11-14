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Non sono previsioni, ma neppure proiezioni stagionali. Si tratta di ipotesi, che in quanto tali potrebbero subire stravolgimenti in corso d’opera. In virtù di quanto sta accadendo a livello di pattern climatici, con El Nino che si appresta a raggiungere intensità record, gli esperti del settore si stanno interrogando circa gli effetti che un evento di tale portata potrebbe avere sull’Inverno ormai alle porte

Partiamo da un presupposto: le correlazioni. Attualmente i soli indizi reperebili sono quelli che arrivano dalla statistica, ovvero da cos’è successo in situazioni analoghe. Il termine di paragone, in tal senso, potrebbe essere rappresentato dall’Inverno 1997/1998, allorquando si verificò un evento di El Nino altrettanto imponente.

Fu definito, giustamente, super El Nino e gli effetti in termini meteo climatici furono dirompenti. Ovvio, a noi interessa sapere cosa accadde in Europa e quel che possiamo dirvi è che si trattò di una stagione decisamente mite. Mite soprattutto sul comparto meridionale del Vecchio Continente, quindi principalmente sul bacino del Mediterraneo, mentre a nord la situazione fu diversa.

Fece meno freddo, questo è vero, ma si verificarono localmente copiose nevicate. Il flusso occidentale atlantico, evidentemente mite, la fece da padrone ed è per questo che alle nostre latitudini prevalsero temperature superiori alle medie stagionali. All’epoca si cominciava a ragionare in termini di riscaldamento globale e cambiamenti climatici, scorgendo i primi segnali di quello che poi fu il trend dominante negli anni seguenti.

Leggendo tra le righe emerge un quadro poco incoraggiante: l’ennesimo Inverno mite, ma le precipitazioni potrebbero risultare a tratti abbondanti e in quanto tali apportare la giusta neve sui rilievi. Specie sulle Alpi. Vero, ci sarà da discutere sulle quote, ma questi saranno dettagli da proporre in corso d’opera.

C’è però un incognita non di poco conto che va attentamente valutata: che effetto potrebbe avere un evento di El Nino di tale portata sul Vortice Polare. Questo è un altro tema di discussione, peraltro già molto accesa tra chi si occupa di proiezioni stagionali. Diciamo che i modelli indicano, per Gennaio e Febbraio, un Vortice Polare più debole del solito e se così dovesse essere eventuali riscaldamenti stratosferici improvvisi potrebbero mandarlo rapidamente in crisi.

Crisi del Vortice Polare significherebbe maggiori probabilità di scambi meridiani o conseguentemente maggiori probabilità di irruzione fredde. Ma è evidente che trattandosi di incognita in questo momento non sappiamo quali potrebbero essere effettivamente le interazioni tra eventi così potenti.

Non ci resta che osservare, analizzare, valutare. Le proiezioni stagionali, in tal senso, continueranno a fornire preziose indicazioni ma prima di sciogliere la prognosi occorrerà pazientare diverse settimane.