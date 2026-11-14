Seguici su Google

Gelo da est verso fine novembre: cosa vedono i modelli matematici

Ovviamente in tanti si chiederanno quale importanza dare al fatto che nell’Europa nord-orientale, verso fine mese, i principali modelli matematici, parliamo del centro meteo europeo con l’ECMWF e del GFS, ovvero il modello matematico americano, indicano che ci sarà, o meglio ci sarebbe, perché parliamo di lungo termine, la possibilità di un’espansione di un’area molto fredda proveniente da est. Parliamo di gelo, e la parola è proprio chiara: parliamo in questo caso di Burian, perché si tratta di correnti che arrivano dalle pianure siberiane. La fine di Novembre e i primi di Dicembre sono già un periodo abbastanza interessante per quanto riguarda l’entità del freddo, e lo abbiamo visto nel passato.

Il precedente dell’Immacolata 2012 al Nord

Posso citare un evento piuttosto interessante, che spesso viene dimenticato, avvenuto in prossimità dell’Immacolata nel 2012, quando ci fu un raffreddamento da est che raggiunse anche l’Italia, non tutta, ma soprattutto il Nord Italia, dove ci furono delle nevicate in pianura. La neve cadde anche a Milano, a Torino, a Bologna e a Verona, e quella nevicata fu seguita nella notte successiva da una gelata. Nei giorni seguenti l’irraggiamento, cioè la dispersione di calore, realizzò quello che viene chiamato cuscinetto di aria fredda, e a quel punto giunse una prima perturbazione. Cadde un’abbondante nevicata sul Nord-Ovest, a Milano anche oltre 20 centimetri di neve; ce ne fu poi una successiva quando ormai sembrava che quel cuscinetto si stesse disgregando, praticamente perdendo, e questa nuova perturbazione portò altri 15-20 centimetri di neve nel Milanese. In Lombardia c’erano anche oltre 40 centimetri di neve in pianura, circa una decina di giorni prima di Natale.

Questo è un precedente da prendere in considerazione, neanche molto distante dai giorni d’oggi, ed è il significato e la conseguenza di un’irruzione d’aria fredda che viene da est, sempre che poi vi sia uno schema come quello che ho descritto prima, con il transito di una serie di perturbazioni che danno poi delle precipitazioni.

Cosa scrivono i meteorologi internazionali

Vediamo cosa si dice su Internet e cosa scrivono stamattina i principali meteorologi. Alcuni, soprattutto negli Stati Uniti, non hanno ancora preso atto di questo cambiamento, mentre le prime voci arrivano da Andrej Flis, sempre molto attivo. Il suo commento è che una finestra possibile si apre dopo il 25 Novembre, e in realtà questo lo dicono già i modelli matematici: c’è un corridoio di aria fredda che potrebbe espandersi verso l’Europa centro-settentrionale. Non citiamo l’Italia, ma tenete conto che questi meteorologi non fanno previsioni meteo per il nostro Paese. Flis, insieme ad altri, punta su un fattore determinante, il Super El Niño, che soprattutto in Dicembre favorisce condizioni climatiche più miti in Europa, ed essendo entrambi poderosi, i due segnali, cioè il raffreddamento da est ed El Niño, competono, quindi l’esito di questa irruzione d’aria fredda resta incerto e non sappiamo se si spingerà ancora più a ovest.

Judah Cohen e lo Stratwarming senza precedenti

C’è poi uno scienziato, uno dei massimi esperti delle dinamiche del Vortice Polare, che si chiama Judah Cohen e che ha definito senza precedenti il riscaldamento e l’inversione dei venti in stratosfera. Sostanzialmente lui dice che in queste condizioni aumentano le possibilità, non ne abbiamo la certezza, di periodi di freddo sul Nord America, in Europa e in Asia orientale, e sostiene che questo è solo un antipasto dei principali segnali che avremo poi nel seguito, perché El Niño, soprattutto tra Gennaio e Febbraio, favorisce un’instabilità del Vortice Polare e quindi situazioni simili a quelle che si sono verificate tra il 10 e il 12 Novembre, con occasioni per avere del freddo anche più avanti, soprattutto nel picco della stagione invernale.

Tra le altre cose, Cohen aveva già pubblicato, attraverso un modello matematico sub-stagionale con il supporto dell’intelligenza artificiale, la possibilità di aria fredda da est verso l’Europa nella seconda metà di Novembre. Pertanto diciamo che la previsione in qualche maniera ha avuto una linea di tendenza che stiamo cominciando a osservare nei modelli matematici, anche se effettivamente viene prospettata verso la fine del mese; come però altri mettono in guardia, c’è il Super El Niño che complica tutto, e quindi siamo in una situazione di estrema incertezza.

Met Office, Météo-France ed ECMWF: evento precoce, effetti incerti

Andiamo poi a vedere anche altre voci: il Met Office, Météo-France e l’ECMWF, tra cui Andrew Charlton-Perez dell’Università di Reading, sostengono semplicemente che si tratta di una situazione estremamente precoce dal punto di vista della tempistica, con conseguenze in superficie che però sono incerte. Le stiamo comunque osservando nei modelli matematici a lungo termine, insomma i modelli matematici sono un po’ più avanti rispetto ai commenti che si leggono in giro, e di questi abbiamo preso solo quelli dei personaggi, come dire, più importanti.

Super El Niño contro freddo precoce: il punto della situazione

Per sintesi, abbiamo un Super El Niño molto forte che favorisce una prima parte dell’inverno mite e umida in Europa e crea una competizione con il freddo precoce. In secondo luogo non c’è alcuna garanzia di gelo storico e nemmeno prolungato: tutto dipende dalla propagazione verso la troposfera, cosa che viene vista dai modelli matematici, e dal comportamento del jet stream oceanico, ovvero delle onde planetarie. Se queste spingeranno massicce correnti occidentali, l’Italia ad esempio non sarebbe colpita da nessuna ondata di freddo, anche perché abbiamo parlato di un fiume atmosferico che porterà svariate perturbazioni, pur non essendo vigoroso come quello dello scorso inverno.

In sintesi c’è un primo approccio dei principali modelli matematici verso questo evento interessante, un fenomeno che ha analogie con quello del 2012. È un appunto che ho osservato qui, alla fine della lettura del riassunto dei miei appunti, quindi stiamo a vedere, perché il 2012 ve l’ho descritto prima e sapete cosa venne. Vedremo nei prossimi giorni, con gli aggiornamenti dei modelli matematici, che fine farà quell’aria fredda, sempre tenendo d’occhio il ruolo dell’Amplificazione Artica.

Perturbazioni in arrivo e tanta neve sulle Alpi occidentali

Per ora concentriamoci sul fatto che avremo tutta una serie di perturbazioni atmosferiche che interesseranno l’Italia, con alcune aree del nostro Paese che ne saranno colpite duramente e altre che invece si troveranno quasi in ombra pluviometrica, il che significa che le montagne sbarreranno le precipitazioni e quindi pioverà poco. C’è però un altro aspetto: arriverà molta neve sulle Alpi, ancora una volta, come succede con queste situazioni, sulle Alpi occidentali, soprattutto quelle del crinale Piemonte, e sulle Alpi valdostane, in particolare nei settori centro-occidentali. Insomma, in Valle d’Aosta cadrà parecchia neve sopra i 2000 metri e forse anche sotto questa quota.

Abbiamo visto in altri articoli che la quota neve della settimana prossima comincerà lievemente a scendere, per poi calare ancor di più nella settimana successiva, ora però abbiamo anche questa nuova proiezione e vediamo come stanno le cose per il lungo termine: per i primi cinque giorni abbiamo tracciato buone possibilità di pioggia.

Credit