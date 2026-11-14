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La perturbazione si allontana, un’altra è in arrivo

L’area di bassa pressione e la relativa perturbazione che hanno portato una fase di maltempo in questi ultimi giorni su molte regioni del nostro Paese si stanno spostando gradualmente verso levante, perdendo energia, ma sono ancora in grado di portare qualche nota d’instabilità verso le regioni del Sud. Nel contempo, una nuova perturbazione si avvicina dall’Atlantico, pronta a compromettere il meteo nella giornata di domenica 15 su parecchie regioni.

Le prossime ore tra schiarite e nubi

Nelle prossime ore, a fronte di generose schiarite sulle regioni di Nordest e nelle zone interne del Centro, una moderata nuvolosità continuerà a sporcare i cieli del Nordovest, dell’area tirrenica centrale, della Sardegna e di parte del Sud. Nel corso della giornata, proprio su queste aree, saranno possibili deboli piovaschi, ma con accumuli di pioggia poco significativi.

Dalla sera i primi segnali di cambiamento

Col passare delle ore, in particolare tra il pomeriggio e la sera, con l’approssimarsi della nuova, annunciata perturbazione, il tempo darà i primi segnali di cedimento a partire dai rilievi del Nordovest e dalla Sardegna. Su queste zone ci attendiamo un ulteriore deterioramento delle condizioni atmosferiche tra la sera e la notte successiva.

Domenica 15 novembre, maltempo al Centro e al Sud

Sarà questa l’anticamera di un peggioramento che condizionerà la giornata di domenica 15 novembre su molte regioni, in particolare quelle del Centro e del Sud.

Ci attende dunque un giorno di festa segnato dal ritorno del maltempo, con precipitazioni diffuse lungo tutto il versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Sicilia, nonché ancora su Sardegna, Umbria e settori appenninici occidentali. Sul versante adriatico, sottovento, e sulle pianure del Nord prevarranno invece condizioni di nuvolosità irregolare alternata a schiarite, con fenomeni scarsi, mentre sulle Alpi occidentali non si escludono deboli nevicate oltre i 1600-1800 metri.