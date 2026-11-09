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Nuovo peggioramento: una perturbazione atlantica investe il Nord

Si apre sotto il segno di un nuovo peggioramento la settimana, per effetto di una moderata perturbazione atlantica che già in questa prima parte del mattino inizia a far sentire i suoi effetti su molte regioni del Nord e su parte del Centro.

Ad alimentare questo fronte instabile sono le correnti di matrice oceanica, sospinte verso l’Italia da un vortice di bassa pressione in approfondimento al largo delle coste del Portogallo, destinato a diventare sempre più protagonista nei prossimi giorni sul panorama meteorologico del nostro Paese.

Piogge deboli al mattino, più consistenti nel pomeriggio

Intanto, nelle prossime ore, il tempo subirà un ulteriore e generale peggioramento, con deboli piogge che in mattinata coinvolgeranno soprattutto le regioni di Nord-Ovest, in particolare la bassa Lombardia, la Liguria di centro-levante e l’Emilia occidentale. Non saranno piogge particolarmente importanti, tant’è che non sono attesi accumuli significativi.

Discorso diverso, invece, per il pomeriggio, quando la pioggia si estenderà anche al resto del Nord e alla Toscana, con quantitativi più consistenti, seppur sempre non abbondanti, tra la Liguria di Levante e le coste settentrionali toscane.

In serata e soprattutto durante la prossima notte, deboli piogge si spingeranno anche verso il resto del Centro, dunque su Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, risultando più diffuse sull’Umbria e sui settori nord del Lazio.

Più asciutto al Sud e sulle Isole Maggiori

Il tempo si manterrà invece più asciutto al Sud e sulle due Isole Maggiori, dove si prevede una giornata all’insegna delle nubi, che si alterneranno anche a timide schiarite.

Temperature stabili, oltre 20°C al Sud con lo Scirocco

Sul fronte delle temperature non ci saranno particolari cambiamenti. Al Nord le massime oscilleranno mediamente tra i 10°C di Milano e i 13-14°C di Genova e Trieste; al Centro avremo valori tra i 15°C di Firenze e i 18°C di Roma, fino a oltre 20°C su molte aree del Sud, su Sardegna e Sicilia, dove si farà sentire un deciso rinforzo dei venti miti di Scirocco.