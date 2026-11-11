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C’è un vero e proprio dibattito tra gli esperti. La seconda metà di novembre continuerà a essere particolarmente ricca di perturbazioni, oppure tornerà in auge l’anticiclone? Prima di rispondere a questa domanda vogliamo fare una precisazione per i nostri lettori. In questo articolo non trattiamo di previsioni meteo, ma di tendenze. È importante sottolineare questo fatto: non potremo mai sapere con precisione come sarà una determinata giornata, magari addirittura in un determinato comune, tra un paio di settimane. Per quello c’è la previsione giornaliera, ma non è ciò che stiamo analizzando, bensì una tendenza di lungo periodo.

La svolta euratlantica

Volendo vedere, alla base di tutto possiamo trovare la progressiva riattivazione della Depressione d’Islanda, una vasta struttura di bassa pressione che rappresenta uno dei principali motori della circolazione oceanica sull’Europa occidentale. Per circa 10 giorni è rimasta abbastanza debole (con un anticiclone in sua sede), ma va detto che diversi modelli ne vedono un deciso risveglio. Ed ecco che si aprono due visioni diverse. Se da un lato i fronti nasceranno a ripetizione, dall’altro viene spontaneo chiedersi se riescano a raggiungere effettivamente le nostre latitudini o meno.

La visione del modello europeo ECMWF

Tra il 16 e il 18 novembre è attesa una temporanea rimonta dell’alta pressione, che potrebbe portare condizioni meteo relativamente più stabili su gran parte della Penisola. Si tratterebbe, tuttavia, di una parentesi anticiclonica probabilmente destinata a durare poco. Questo perché già a cominciare dal 19-20 novembre è possibile che ci sia un nuovo aumento della copertura nuvolosa per via di diversi fronti in arrivo dall’Atlantico.

Il modello americano GFS

Un po’ più netta è la visione del modello americano GFS, il quale non vede praticamente nessun anticiclone: le pause soleggiate sarebbero solo di qualche ora tra una perturbazione e l’altra. In questo caso non ci sarebbe nemmeno traccia di alta pressione, mentre nello scenario citato sopra avremmo qualche giorno di pausa, generalmente asciutto e piuttosto mite per tutti. Ma quello che interessa è che, sul lungo periodo, notiamo la possibilità di un nuovo corridoio depressionario sul nostro Paese, il quale porterebbe una serie di impulsi perturbati sul finire del mese.

Le zone più interessate

Stante la matrice oceanica e l’inclinazione da sud-ovest verso nord-est, chiaramente le zone più colpite saranno il Nord Italia e le regioni affacciate sul Mar Tirreno. È una buona notizia, perché sarebbero proprio le aree geografiche che avrebbero necessità di recuperare un po’ di gap idrico: nulla a che vedere con la siccità estiva, ma è sempre meglio fare ulteriori scorte.

Non mancheranno, inoltre, le occasioni per il ritorno della neve in montagna. Ma ecco che entra in gioco un concetto importante: la sua quota. Per stabilire a quali altitudini potranno verificarsi le nevicate sarà ovviamente essenziale aspettare numerosi aggiornamenti. Molto dipenderà, infatti, dalla traiettoria delle perturbazioni e dall’eventuale ingresso di correnti più fredde (magari di matrice alto-oceanica o addirittura artica), oltre che dallo sviluppo dei minimi depressionari (primari o secondari) sul Mediterraneo. E non sono certo cose da poco! Concludiamo ricordando che, a livello meramente statistico, dalle tendenze meteo a lunga gittata emerge che novembre possa comunque continuare a essere sufficientemente dinamico, regalando una buona dose di acqua e di neve a diverse regioni italiane. Restate sintonizzati!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE