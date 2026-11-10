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Doppio peggioramento piuttosto corposo nelle tendenze meteo a medio termine. Dopo diverso tempo in cui l’Italia è stata preda di anticicloni e perturbazioni non particolarmente incisive, fortunatamente dal 20 Ottobre a oggi si è aperto un periodo decisamente dinamico, e quello che sta per arrivare sarà l’apice in assoluto. In questo articolo andiamo ad analizzare la settimana col maltempo più intenso di tutto l’anno, prestando attenzione all’evoluzione dei prossimi giorni.

Giovedì 12 il primo peggioramento

La data è Giovedì 12, quando una vasta perturbazione (stavolta molto ben organizzata) proveniente dall’Atlantico raggiungerà il Mediterraneo, accompagnata dalla formazione di una depressione sul settore occidentale. La presenza di entrambi questi fattori (correnti giuste e pressione bassa al suolo) avrà il compito di intensificare decisamente le precipitazioni, soprattutto al Nord e su alcune aree del Centro Italia. Sappiamo bene che, quando queste due caratteristiche si combinano, le piogge sono diffuse, persistenti e soprattutto estese a livello geografico: non parliamo di un temporale localizzato o di una singola provincia.

Andando ad analizzare i modelli meteo a nostra disposizione, le aree più esposte saranno con ogni probabilità la Liguria di Levante e l’alta Toscana, dove l’afflusso di correnti umide meridionali potrebbe determinare piogge decisamente intense e prolungate. In queste zone non si escludono accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 mm in poche ore: attenzione quindi a locali situazioni di criticità idrogeologica e idraulica.

Ma non è tutto. Ovviamente il maltempo coinvolgerà gran parte delle regioni settentrionali, interessando Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Le precipitazioni saranno piuttosto abbondanti (si veda la mappa che vi abbiamo proposto). Parallelamente, come è facile intuire, sulle Alpi tornerà la neve, ma a quote particolarmente elevate, perché stiamo parlando di un flusso estremamente mite: basti pensare che in una prima fase la Dama Bianca scenderà solo oltre i 2000 metri sui settori occidentali e addirittura oltre i 2500 metri su quelli orientali. Tornando alle piogge, una buona dose di precipitazioni raggiungerà Umbria, Lazio e Sardegna occidentale, accompagnata da una ventilazione abbastanza sostenuta e solo da una modesta diminuzione delle temperature massime.

Martedì 17, il secondo passaggio non è ancora confermato

Il passaggio perturbato di Giovedì potrebbe essere il più intenso di tutto questo periodo. Attenzione però, perché sussiste molta incertezza riguardo al secondo arrivo del maltempo. Se in una prima fase pareva abbastanza certo che un nuovo episodio perturbato potrebbe presentarsi intorno a Martedì 17, le ultime elaborazioni hanno creato un po’ di confusione. Questo perché il modello americano GFS ipotizza il transito di un nuovo vortice ciclonico sull’Europa centro-occidentale, con conseguente richiamo di correnti umide e precipitazioni molto intense, mentre di diversa opinione è quello europeo, ECMWF, con le correnti che scorrono a latitudini decisamente più alte e un modesto passaggio di piogge e neve a quote medie solo sulle Alpi e sulle alte pianure, senza più coinvolgere i due terzi del Paese come era stato paventato nelle precedenti uscite.

Concludiamo dicendo che il primo step instabile, quello di Giovedì, è oramai sicuro, mentre il secondo è affetto da una moderata incertezza: il fronte sembra proprio esserci, solo che l’ingerenza dell’anticiclone potrebbe avere la meglio, almeno in parte. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE