Seguici su Google

Italia, il clima corre più veloce del Pianeta: +0,46°C per decennio al Nord, cosa dicono i dati ISPRA e ISAC-CNR

Mi ricollego a un articolo pubblicato nella giornata precedente, dedicato al riscaldamento dell’Europa, più marcato rispetto a quello del resto del mondo, e ci sono informazioni importanti anche per quanto riguarda il Paese in cui viviamo: l’Italia si riscalda più velocemente della media globale ed è inserita nel contesto del cosiddetto Hotspot Climatico del Mediterraneo. Si tratta di una notizia scientifica pubblicata anch’essa su Nature, rivista scientifica internazionale, ma vediamo i numeri.

I numeri del riscaldamento in Italia

Tra gli enti ufficiali che si occupano di questi studi c’è l’ISPRA, che con il sistema SCIA ha calcolato come nel periodo 1981-2025 la temperatura media sia cresciuta di circa 0,42-0,43°C per decennio, un dato spaventoso. Anche da noi l’estate è la stagione che si scalda di più, e non credo che servano molte prove su questo perché ce ne siamo accorti tutti: la temperatura estiva è cresciuta dal 1981 come valore medio complessivo, ma negli ultimi decenni l’aumento ha superato gli 0,6°C per decennio, una situazione che galoppa a un livello veramente preoccupante.

Le differenze tra Nord, Centro e Sud

Le differenze regionali sono, sotto certi aspetti, modeste se si osserva il singolo numero, ma diventano notevoli se moltiplicate per i vari decenni. Il Nord Italia è l’area che si sta scaldando di più, con un valore annuale di 0,46°C per decennio, mentre al Centro siamo su 0,43°C; al Sud e nelle Isole il riscaldamento è più contenuto, pari a 0,38°C. Faccio notare che si tratta comunque di 0,07°C di differenza rispetto al Nord, e queste informazioni sono riprese dagli indicatori ambientali dell’ISPRA.

Anni estremi e soglia di 1,5°C già superata

Ci sono però delle situazioni estreme: il 2024 è stato uno degli anni più caldi, con una temperatura di 1,3°C superiore alla media trentennale 1991-2020, e il 2025 gli fa compagnia con +1,03°C rispetto allo stesso periodo di riferimento. Farei notare anche che dal 2023 abbiamo un incremento notevolissimo delle temperature estive, compreso in questa media, e ciò illustra quanto la stagione che si riscalda di più sia divenuta ancora più calda. Secondo l’ISAC-CNR l’Italia ha superato stabilmente la soglia di 1,5°C rispetto al periodo preindustriale già intorno alla metà degli anni ’90, e nel 2024 si è avvicinata addirittura ai 3°C, un dato davanti al quale c’è veramente da sedersi un attimo. Questo spiega molte cose, dal ritiro estremo e rapidissimo dei nostri ghiacciai al cambiamento di tutte le stagioni, inverno compreso, e il classico “non ci sono più le stagioni di una volta” trova conferma in una crescita della temperatura così marcata. Il confronto con l’Europa ci vede ancora messi male, anche se l’Italia si è riscaldata circa 1,5 volte più velocemente della media globale, quindi meno rispetto al resto del continente, forse anche grazie al Mediterraneo, che nonostante si sia scaldato enormemente continua a fungere da termostato.

Perché l’Italia si scalda così tanto

Ne abbiamo già parlato in un altro articolo: le cause principali sono la riduzione degli aerosol e i suoli più secchi, come nel resto dell’Europa. La forte diminuzione dell’inquinamento rispetto agli anni ’80 ha smascherato anche da noi il riscaldamento dovuto ai gas serra nel Mediterraneo, e tutto questo si combina con feedback positivi, perché i suoli più asciutti riducono l’evaporazione che raffredda e amplificano ulteriormente il caldo estivo, come riporta Nature. C’è poi la circolazione atmosferica, che coinvolge l’Italia come il resto dell’Europa, con l’aumento della frequenza delle configurazioni di alta pressione, soprattutto di Anticiclone Africano, e blocchi anticiclonici estivi ma anche invernali, che portano una maggiore radiazione solare e quindi temperature in crescita.

Il Mediterraneo e le ondate di calore marine

Qui arriva la nota dolente, perché il Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo superiore a quello degli oceani di tutto il globo e le ondate di calore marine sono sempre più frequenti. L’estate 2026 ha visto un’unica, lunghissima ondata di calore marina, iniziata a giugno e terminata tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, con conseguenze pesanti anche sui fondali. Le notti tropicali sono cresciute a dismisura soprattutto nelle aree metropolitane e urbane, dove d’estate ormai non si scende quasi più sotto i 20°C durante la notte e abbiamo visto minime avvicinarsi ai 30°C.

Meno neve e meno irraggiamento notturno al Nord

Un altro fattore determinante del riscaldamento dell’Italia è legato al ritiro dei nostri ghiacciai e al fatto che non nevica più come un tempo, un fenomeno ormai diffuso. Quando su un’area vastissima come la Pianura Padana cadeva la neve durante la stagione invernale, il manto permaneva al suolo non solo 24 ore ma diversi giorni, anche settimane, favorendo un maggiore irraggiamento notturno, riducendo gli effetti della radiazione solare e lasciando decisamente meno aria tiepida, cioè più freddo. La scomparsa di questo meccanismo sta producendo soprattutto al Nord Italia un cambiamento climatico che oserei definire epocale.

Stress idrico, agricoltura e salute

L’impatto si vede nelle notti tropicali durante la stagione estiva, ma anche le temperature minime invernali sono cresciute. C’è poi lo stress idrico, dovuto a una notevole irregolarità nella distribuzione delle precipitazioni, che non colpisce solo le regioni meridionali, tutto sommato abituate all’alternanza mediterranea tra periodi di siccità e di pioggia, ma anche quelle settentrionali, sebbene l’elemento resti più vistoso al Centro, al Sud e nelle Isole Maggiori. Tutto questo ha conseguenze sull’agricoltura e non solo, secondo studi approfonditi pubblicati soprattutto su riviste scientifiche, e qui entra in gioco anche la politica, cosa che fa sempre male sentire. Le ripercussioni riguardano infatti anche la salute: l’Italia è tra i Paesi europei che registrano il maggior numero di morti per ondate di calore, ma a differenza della Francia, dove si è forse più seri e si forniscono numeri spaventosi, da noi il bilancio viene sottostimato, anche da parte di alcuni medici, tanto che le stime arrivano da enti internazionali, e questo è veramente ridicolo. Sottostimare gli effetti del calore significa avvicinarsi a eventi di caldo sempre più marcato senza proteggerci, mentre serve prevenzione, ad esempio con l’installazione di impianti di climatizzazione nelle scuole, ed è forse proprio questo che ci serve.

Il confronto con Francia e Spagna

In chiusura, l’Italia si sta scaldando moltissimo, anche se per fortuna il nostro riscaldamento resta un po’ inferiore a quello europeo. Attenzione però alle regioni settentrionali, dove, pur non avendo trovato al momento documenti specifici, il riscaldamento è maggiore e si avvicina a quello europeo, perché il Nord fa parte del blocco continentale più della penisola, che si allunga nel Mediterraneo. Per capire cosa succede nei Paesi vicini mi sono rivolto alla Penisola Iberica: secondo il servizio meteorologico AEMET e Copernicus, la Spagna registra un riscaldamento superiore di circa 1°C rispetto all’Italia. La Francia ha invece un riscaldamento per decennio simile al nostro, con picchi di 0,5°C che quasi raggiungiamo al Nord Italia, dove come detto il valore è di 0,46°C per decennio; la Francia si sta comunque scaldando in modo evidente più della nostra penisola, e Spagna e Francia più della media europea, secondo gli studi di Météo-France basati sulla rianalisi ERA5. In Francia il riscaldamento è diventato sensibilissimo soprattutto dal 2019 in poi: dopo le estreme ondate di calore del 2003 è seguito un lunghissimo periodo senza eventi da record, poi sono arrivati il 2019, il 2022, il 2023 e direi anche il 2026. In sostanza Italia, Francia e Spagna hanno valori molto vicini, e il riscaldamento del Nord Italia è simile a quello di questi Paesi, a chiudere il cerchio.

Credit