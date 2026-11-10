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E’ un cambiamento meteo climatico davvero imponente. Fino a qualche giorno fa si evidenziava la mancanza del principale attore barico autunnale: l’Oceano Atlantico. Improvvisamente, in men che non si dica, le proiezioni modellistiche hanno virato in direzione ovest, dando ampio credito a quell’ipotesi che fino a poco tempo fa non era affatto contemplata da nessun centro di calcolo internazionale

Sul tema “Atlantico” ci siamo già pronunciati, evidenziando l’impatto di almeno 3 perturbazioni – peraltro violente – da qui al fine settimana. I dettagli previsionali verranno ovviamente esposti in altri approfondimenti e in tal senso vi invitiamo a non perdere né i nostri articoli né i vari bollettini che verranno rilasciati dalle autorità competenti.

Tuttavia il focus di questo pezzo è un altro: il trend evolutivo dell’ultima decade di Novembre. Appurato il cambiamento oceanico, ci stiamo già interrogando sull’eventuale durata del maltempo e soprattutto ci stiamo già domandando se l’Alta Pressione possa ritenersi definitivamente archiviata. Perlomeno così come l’abbiamo vissuta fino ad oggi, ovvero quasi tutti i giorni.

La risposta arriva, necessariamente, dall’interpretazione delle dinamiche atmosferiche e in modo particolare da quel terremoto stratosferico che sta portando all’indebolimento del Vortice Polare. Anzi, a un vero e proprio tracollo che sì, potrebbe durare qualche giorno ma ciò non esclude che possa avere ripercussioni per un lungo periodo.

La situazione è tutt’altro che semplice: in questo momento le autorevoli proiezioni modellistiche non escludono un ritorno dell’Anticiclone, peraltro già nel corso della prossima settimana. Ma in virtù delle dinamiche succitate, sicuramente dirompenti, ci aspettiamo che i centri di calcolo internazionali cambino idea.

Attenzione, cambiare idea non vuol dire necessariamente “sbagliare”. Dobbiamo considerare il termine “proiezioni”, quindi si sta ragionando su linee di tendenza e non in ottica previsionale. In tal senso vanno messe in preventivo repentine virate e se così dovesse essere non dobbiamo minimamente stupirci.

Quel che crediamo, ragionando ovviamente nel campo delle ipotesi, è che l’ultima decade di Novembre possa rivelarsi realmente interessante. Soprattutto in tema “freddo”. L’Artico potrebbe letteralmente scatenarsi, approfittando di elevazioni meridiane dell’Alta Pressione che a quel punto andrebbero a catapultare aria fredda verso sud. Anche sul Mediterraneo centrale.

Ed è per questo che riteniamo assai probabile una consistente irruzione fredda entro fine mese, di quelle irruzioni capaci di far nevicare a bassa o bassissima quota. Un evento che in realtà sarebbe un “non evento”, visto e considerato che nel corso degli ultimi anni è successo spesso e volentieri di assistere a dinamiche di questo tipo. Non ci resta che attendere.