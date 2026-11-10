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Il paradosso di El Niño

Come probabilmente sapete, El Niño genera un fortissimo riscaldamento nell’Oceano Pacifico: le acque si scaldano a tal punto da innescare tutta una serie di influenze sul tempo atmosferico, soprattutto nei Paesi e nei Continenti esposti al Pacifico. Ma non si limita a investire quell’area, perché El Niño ha un’influenza che va ben oltre l’oceano, in modo addirittura diretto, spingendosi verso l’India, l’Africa orientale, gli Stati Uniti d’America, anche quelli occidentali, e il Brasile, arrivando quindi sulle coste atlantiche, mentre sul tempo atmosferico europeo El Niño non ha un’influenza diretta.

Le onde atmosferiche e il fiume atmosferico verso il Mediterraneo

L’Europa viene influenzata in maniera indiretta, attraverso le cosiddette onde atmosferiche: per semplificare le cose, queste onde vanno a influenzare quella che viene chiamata la sinottica atmosferica, cioè il posizionamento delle aree di alta e di bassa pressione secondo determinati schemi. Considerando il clima del passato, costituito dal tempo atmosferico nel corso degli anni, nelle stagioni in cui abbiamo avuto El Niño d’inverno, e ormai l’inverno meteorologico che inizia il 1° dicembre è abbastanza vicino, abbiamo nella prima fase un’interferenza che va a innescare un fiume atmosferico dall’Oceano Atlantico verso il Mediterraneo, favorendo un regime pluviometrico con un surplus di pioggia su Penisola Iberica, Mediterraneo occidentale, Italia e parte dei Balcani. Questo surplus può poi generare anche fenomeni alluvionali, soprattutto nelle aree più esposte.

Stiamo già osservando un cambiamento atmosferico, con l’apertura della grande porta dell’Oceano Atlantico, tra l’altro ben più visibile verso la Penisola Iberica e l’oceano aperto, ad esempio su Madeira e Canarie, dove si susseguono nuovamente, come era avvenuto lo scorso anno a seguito di un altro riscaldamento della stratosfera, fasi di fortissime precipitazioni, che poi hanno colpito anche il Centro e il Sud Italia, la Sardegna e la Sicilia. In sostanza si sta ripetendo uno schema simile, che quest’anno, per questa fase, non è influenzato dal Vortice Polare ma da El Niño.

El Niño e il Vortice Polare

El Niño ha infatti anche un’altra influenza, quella sul Vortice Polare, di cui molto spesso vi parliamo per un motivo preciso: è il Vortice Polare l’artefice delle condizioni favorevoli alle ondate di freddo, che so bene negli ultimi anni sono diventate estremamente rare. Come è stato spiegato in alcuni articoli, questo è avvenuto per svariate ragioni, non solo legate al Cambiamento Climatico Globale ma anche all’influenza, in ambito locale ed europeo, di alcuni fattori: abbiamo parlato ad esempio della riduzione dell’inquinamento atmosferico sull’Europa, che finisce addirittura per far aumentare la temperatura. È un controsenso, lo so molto bene, ma con un’atmosfera più pulita arriva una maggiore radiazione solare e allo stesso tempo si riducono i ghiacciai e l’innevamento invernale, insomma si altera tutta la catena dei fenomeni atmosferici della stagione invernale, mentre d’estate succede altro, con l’Alta Pressione africana.

Ma torniamo all’inverno, perché El Niño non esercita soltanto un’influenza su questo fiume atmosferico già in questa fase, ma va a condizionare anche il Vortice Polare, che nella prima parte della stagione tende a essere molto intenso. Attenzione però, perché con un El Niño addirittura fortissimo abbiamo invece un Vortice Polare che si è incredibilmente indebolito e che, secondo le previsioni, va incontro a uno strappo: in sostanza si dividerà in due aree a causa di un riscaldamento della stratosfera, il cosiddetto Stratwarming. Questo fenomeno è correlato, a distanza di alcune settimane, a ondate di gelo, in questo caso addirittura provenienti da est e, per quanto ci riguarda, anche dalla Siberia; non è detto che vadano poi a interessare la Penisola, ma sono comunque elementi da considerare.

Di norma in questa fase il Vortice Polare viene rafforzato, ma sta accadendo questo evento atmosferico molto studiato e, visto che El Niño potrebbe aumentare ancora la sua forza, potrebbe inibire l’influenza dello Stratwarming in troposfera, cioè quella parte dell’atmosfera dove si verificano i fenomeni meteorologici, e quindi magari non causare un’ondata di gelo o perlomeno limitarla. Poi il Vortice Polare andrà rinforzandosi, anche perché El Niño lo sostiene, ma nella seconda parte dell’inverno, a partire da gennaio, è proprio El Niño a indebolirlo.

Gennaio e febbraio, i mesi chiave per il freddo

Indebolendo il Vortice Polare, El Niño va a creare le condizioni ideali per avere anche ondate di freddo: non è niente di garantito, però può succedere, e sono più numerosi gli inverni in cui El Niño ha causato un indebolimento del Vortice Polare, con le conseguenti condizioni per irruzioni fredde, rispetto a quelli in cui ciò non è avvenuto. Parliamo a livello generale e non stiamo facendo una previsione per l’Italia, che però ne potrebbe essere coinvolta.

Allo stesso tempo El Niño crea un’interferenza anche su un altro indice atmosferico, quello del Nord Atlantico, la NAO, che a questo punto diventa favorevole a provocare grandi precipitazioni nelle aree mediterranee, in prosecuzione della fase piovosa che sembra iniziare, pertanto potremmo avere un inverno molto piovoso.

Le previsioni stagionali sottovalutano El Niño e lo Stratwarming

Le previsioni stagionali, di cui hanno parlato anche i colleghi, prospettano un inverno mite, ma ciò non esclude l’eventualità di ondate di freddo, e va detto che le proiezioni stagionali di tutti i modelli matematici tengono poco conto di El Niño e di fenomeni come il forte riscaldamento della stratosfera, già difficilmente prevedibile a breve termine. In poche parole la media indica una stagione più calda, ma non esclude ondate di freddo anche piuttosto lunghe, come quella del 2012, avvenuta in un inverno iniziato mite, proseguito mite a gennaio e conclusosi piuttosto freddo a febbraio, con la fine di quell’ondata di gelo seguita addirittura da un’ondata di caldo a fine mese. Un po’ la stessa cosa che è avvenuta quest’anno a febbraio: faceva tanto freddo da gennaio in Germania e Scandinavia, c’erano state in precedenza nevicate in Francia e in Inghilterra, poi improvvisamente è esplosa, si potrebbe dire, la bolla nordafricana, che ha portato le temperature sensibilmente sopra la media.

Questi fenomeni sono poco prevedibili e alla fine in qualche modo vengono considerati dai modelli matematici stagionali, che però, come ho detto prima, non tengono conto di altri fenomeni. Le previsioni stagionali sono utili e interessanti, ma serve l’intervento dell’uomo, che passo dopo passo osserva cosa succede in atmosfera per valutare eventuali correzioni alle previsioni emesse dai principali modelli matematici. L’ideale sarebbe che i modelli matematici stagionali tenessero conto di questi indici, che cambiano gradualmente durante la stagione, così da intercettare eventuali modifiche anche a livello mensile, ma pare che questo non succeda.

Una previsione caotica tra due eventi estremi

Le previsioni stagionali in questo momento sono quindi poco affidabili, oppure è poco affidabile l’influenza di questi indici atmosferici, che rende effettivamente il quadro caotico, ed è proprio la previsione a esserlo, perché abbiamo un El Niño pazzesco, da record, e allo stesso tempo un Vortice Polare che si è praticamente attenuato di intensità come non era mai successo così precocemente: il precedente risale al 28 novembre, mentre stavolta sta accadendo in questi giorni, attorno al 9-10 novembre. Sono entrambi eventi estremi e vanno quindi a disturbare il tempo atmosferico, ma si fatica a capire cosa produrranno poi nel tempo atmosferico locale.

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