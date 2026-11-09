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Parliamoci chiaro: fino ad oggi la stagione s’è vista a singhiozzo. Anzi, senza paura di essere smentiti potremmo affermare tranquillamente che si è vista raramente. I peggioramenti si contano sulle dita di una mano, le temperature spesso e volentieri sono risultate decisamente superiori alle medie stagionali, le giornate di sole hanno assunto – soprattutto a Ottobre – il sapore della tarda Estate

Qualcuno obbietterà che in diverse occasioni ha piovuto come si deve, ma vi invitiamo a riflettere: si è trattato di piogge a carattere di nubifragio, in varie località d’Italia è caduta la pioggia di 1-2 mesi in pochissime ore. Una così ingente quantità d’acqua non può essere assorbita come si deve ed ecco quindi che oltre a danni e disagi gran parte di quelle piogge non sono servite a granché.

Comunque, questo è il nuovo trend stagionale al quale abbiamo fatto il callo, ma non per questo possiamo affermare che si sia trattato – almeno fino ad oggi – di un Autunno “normale”. Non lo sarà neppure nei prossimi giorni, perché al di là che l’Estate di San Martino rappresenti un “must” della tradizione popolare ancora una volta avremo temperature nettamente superiori alle medie stagionali.

Tuttavia qualche cenno di cambiamento c’è ed è giusto riportarlo. Le regioni del Nord verranno attraversate da un paio di perturbazioni provenienti da ovest, sospinte verso levante da un’ampia depressione nord atlantica in graduale espansione sull’Europa occidentale. Tale depressione dovrebbe innescare, tra circa una settimana, un’accelerazione autunnale di spessore.

Ma potrebbe trattarsi del primo tassello di un puzzle destinato a comporsi rapidamente. La seconda metà mensile, infatti, potrebbe risentire delle ben note dinamiche a carico del Vortice Polare e in tal senso promette caratteristiche ben più autunnali o addirittura invernali.

Il freddo potrebbe rappresentare una prerogativa dell’ultima decade di Novembre, inseribile all’interno di scambi meridiani particolarmente marcati. Ciò significa che le masse d’aria fredda provenienti dal Circolo Polare Artico potrebbero gettarsi a capofitto verso sud includendo anche il Mediterraneo centrale.

Al di là che una simile configurazioni rappresenti evidentemente un’anomalia al pari dell’Anticiclone Subtropicale, in questo momento non possiamo permetterci di fare gli “schizzinosi”. C’è bisogno di un vero e proprio cambio di rotta, di un cambio di direzione sostanziale e il trambusto che sta avvenendo in stratosfera dovrebbe darci una gran mano.

Chissà, magari la seconda metà di Novembre riuscirà a ribaltare un trend che come al solito sembra già segnato: il caldo anomalo persistente, o comunque la persistenza dell’Anticiclone Africano.