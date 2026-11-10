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Ecco il vero cambiamento meteo climatico stagionale. E’ innegabile che nel corso degli ultimi giorni i modelli matematici abbiano modificato, pesantemente, le linee guida evolutive proponendoci improvvisamente un Atlantico bello pimpante e in grado di porre fine all’egemonia anticiclonica

A proposito di Anticiclone: anche in queste ore stiamo registrando pesanti anomalie termiche positive, le temperature risultano abbondantemente superiori alle medie stagionali soprattutto al Sud e tra le due Isole Maggiori, laddove – così come previsto – le massime superano localmente quota 25°C. E’ bene sottolineare, semmai ce ne fosse bisogno, che non si tratta di valori consoni al periodo ma piuttosto al mese di Giugno o se preferite a Settembre.

Tuttavia i segnali del cambiamento, anche questi ampiamente previsti, sono già presenti nelle regioni del Nord a causa di una prima perturbazione proveniente da ovest. La provenienza dice tutto sull’origine del cambiamento: Oceano Atlantico. Ed è una grande novità, considerando ovviamente quanto accaduto fino all’altro ieri.

Avevamo ampiamente argomentato la “anormalità” di una stagione autunnale che faticava enormemente a spiccare il volo proprio a causa del grande termo regolatore del vecchio continente, ovvero l’Atlantico. Ed ecco che, improvvisamente, il grande Oceano ha deciso di imporre il proprio diktat ad una settimana che da qui in avanti si preannuncia a dir poco movimentata.

Avremo tre distinte perturbazioni: la prima sta transitando in queste ore, la seconda seguirà a stretto giro tra le prossime 24-36 ore, l’ultima – forse – ci coinvolgerà tra giovedì e venerdì e promette strascichi instabili anche nel corso del fine settimana. Trattandosi di perturbazioni provenienti da ovest è evidente che le regioni maggiormente esposte saranno quelle di ponente: Nordovest, tirreniche, isole maggiori.

L’analisi dei modelli matematici a più alta risoluzione suggeriscono un coinvolgimento di un certo spessore anche altrove, in virtù del fatto che la possanza dell’Atlantico sarà notevole. Possiamo facilmente identificare, infatti, un’ampia profonda depressione nord oceanica a ridosso dell’Islanda ma piano col definirla “semi permanente d’Islanda”.

Per potergli attribuire tale nomea è indispensabile che permanga in loco per lungo tempo ma a quanto pare i centri di calcolo internazionali non sono affatto di questo parere. La prossima settimana, infatti, potrebbe riservarci un netto miglioramento del tempo ma anche stavolta potrebbe risultare temporaneo. Il perchè lo vedremo in un altro approfondimento ma possiamo già anticiparvi che dovrebbe dipendere dalle dinamiche che stanno coinvolgendo il Vortice Polare.