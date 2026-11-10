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Sarà un periodo ricco di nevicate per la regione alpina, ma non è tutto oro quel che luccica. Se da un lato avremo a lungo occasioni di dama bianca, dall’altro non dobbiamo dimenticare che vivremo un periodo decisamente mite. In questo articolo cerchiamo di illustrare quanto potrebbe nevicare e in quali zone, tenendo conto che si tratta di previsioni soggette ovviamente ad alcune incertezze, legate all’effettiva distribuzione delle precipitazioni e al confine molto labile tra pioggia e neve.

La nostra analisi

Analizzando per bene i principali modelli meteo, ECMWF, GFS e ICON, emergono due fasi da monitorare. La prima è attesa tra il 12 e il 13 novembre e dovrebbe interessare soprattutto le Alpi centro-orientali. In linea generale, la neve potrebbe cadere prevalentemente oltre i 2.200-2.500 metri di quota. Si tratta di un elemento che dovrebbe far riflettere, perché non stiamo parlando di valori tipici di metà novembre! Questo vuol dire che, nonostante siamo in autunno inoltrato, le precipitazioni nevose saranno limitate alle quote di media e alta montagna e non c’è la benché minima possibilità che si origini un flusso nevoso anche nel fondovalle o nelle principali città.

Venerdì 15 e successiva evoluzione

La seconda occasione sarebbe nella giornata successiva e potrebbe risultare abbastanza interessante per le Alpi occidentali, dove alcuni scenari modellistici prospettano nevicate anche abbondanti. Ma attenzione: come è facile intuire, un’evoluzione meteo di questo tipo presenta un’incertezza maggiore, perché molto dipende da quanto il flusso perturbato atlantico riesce a incanalarsi sulle Alpi occidentali. In linea di principio, la quota neve in questo caso sarebbe attorno ai 1.500-1.800 metri sul Piemonte e sui rilievi valdostani.

Successivamente sorge un rebus, perché c’è davvero un’elevatissima incertezza. A cominciare dal fine settimana, secondo il modello GFS un nuovo flusso perturbato potrebbe interessare le nostre regioni, mentre per ECMWF la possibilità di avere nuove nevicate abbondanti è molto bassa: ci sarebbe infatti un debole flusso occidentale e quindi solo qualche nevicatina sporadica sui rilievi di confine.

Un paio di note da tenere in conto

La prima è che stiamo parlando di tendenze meteo a medio termine e la quota neve, lo sappiamo, è uno dei parametri più difficili in assoluto da prevedere per un meteorologo. Vi faccio un esempio. Risulta fondamentale distinguere gli accumuli previsti in alta montagna da quelli realmente possibili nei paesi e nelle stazioni sciistiche a quote inferiori: 80 centimetri di neve a 3.000 metri non significano quasi mai altrettanta neve a 1.500 metri, e men che meno nel fondovalle. Capita quindi spesso che una città o un comune di bassa montagna possa vedere solo pioggia, mentre 1.000 metri più in alto arrivano vere e proprie badilate di neve.

La seconda è che, nonostante il periodo possa realmente offrire occasioni nevose interessanti, parliamo ancora una volta di un clima troppo mite per questa stagione. Fino a qualche decennio fa una perturbazione di questo tipo sarebbe stata tranquillamente probabile nel mese di ottobre, magari sul finire, mentre avere un flusso così tiepido a metà novembre è davvero grottesco: dovremmo già parlare di nevicate diffuse anche sotto i 1.500 metri, con punte possibili persino nel fondovalle, mentre nulla di tutto questo si vedrà con la prossima perturbazione. Ciò non toglie che sarà fondamentale ricevere questi apporti nevosi, perché dobbiamo recuperare le scorte idriche e sappiamo che, anche nel cuore dell’inverno, ci saranno comunque fasi meteo decisamente stabili e miti.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE