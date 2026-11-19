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Cari lettori, in questo articolo non parliamo di una previsione meteo vera e propria, ma di uno scenario che voglio discutere con voi. Alcuni avranno sicuramente letto il nostro approfondimento sulla possibilità che maltempo e clima più freddo arrivino a partire dal 25-26 novembre. Proprio in quest’ultima giornata, giovedì 26, alcune simulazioni dei modelli GFS ed ECMWF ipotizzano l’arrivo di aria abbastanza fredda da favorire nevicate a bassa quota nelle vallate alpine, soprattutto tra la Valle d’Aosta e il Piemonte montano. Questo nonostante la tendenza generale resti orientata verso un periodo un po’ più mite.

Non parliamo di neve in pianura

Scordiamoci di immaginare una nevicata in pianura. Già è poco probabile che nevichi nei fondovalle, figuriamoci a livello della Val Padana: lo escludiamo categoricamente. Le elaborazioni medie dei vari centri meteo internazionali continuano infatti a indicare un’Italia interessata soprattutto da correnti miti e umide. Entrambi i modelli citati sopra ipotizzano addirittura una corposa risalita di aria subtropicale, però umida. Quindi tanta pioggia, con la neve relegata solo alle zone montane.

Però la neve scenderà di quota

L’Italia potrebbe restare ai margini di una circolazione fredda con l’epicentro sulla Francia occidentale. Non dimentichiamoci però che siamo ormai a fine novembre, e a questo punto bisogna per forza parlare di nevicate. Una prima occasione per rivedere la neve sulle Alpi occidentali arriva già domenica 22, quando nuove precipitazioni interesseranno Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. In generale non si tratterebbe ancora di una perturbazione pienamente invernale. La Dama Bianca potrebbe oscillare attorno alla fatidica soglia dei 1500 metri, e in molte occasioni c’è una grossa differenza tra una nevicata in Friuli e una in Valle d’Aosta.

È quindi del tutto inutile parlare di singole località e di quota neve. Teniamo per buono solo che arriverà una bella perturbazione, ma non ancora qualcosa di davvero invernale.

Gli scenari più freddi

Diventa invece più interessante quello che i modelli vedono per due giornate: mercoledì 25 e giovedì 26. Quasi tutti sposano l’ipotesi di un buon passaggio instabile, con correnti piuttosto decise da sud e sud-ovest e quindi tanta acqua. Non è ancora chiaro, però, dove si collocherà l’isoterma, cioè quanto freddo riuscirà davvero a entrare sull’Italia.

Per dare qualche stima, secondo il modello europeo sarebbero possibili nevicate anche fino all’alta collina o alla bassa montagna, ovviamente nelle zone più fredde del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il modello americano vede invece precipitazioni ancora più abbondanti, ma con temperature più alte. Su un punto i modelli sono praticamente certi: in Pianura Padana non c’è nessuna possibilità di neve. Era difficile già qualche decennio fa, figuriamoci adesso.

Il dato da tenere a mente è che finalmente arriva una perturbazione più adatta a fine novembre. Nei passaggi instabili delle ultime settimane abbiamo avuto condizioni meteo e climatiche più tipiche di ottobre…

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE