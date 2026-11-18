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Il maltempo concederà una breve tregua all’Italia nel fine settimana. Sabato 21 il sole tornerà su gran parte del Paese, mentre Domenica 22 una nuova perturbazione atlantica riporterà la pioggia prima al Nord e poi su parte del Centro. Anche questa volta a decidere il cambio di scenario saranno le correnti oceaniche, che da giorni spingono verso l’Europa una perturbazione dopo l’altra.

Sabato 21, sole dopo le nebbie del mattino

Un temporaneo rialzo della pressione favorirà ampie schiarite. La giornata si aprirà però con foschie e banchi di nebbia sulle basse pianure settentrionali e nelle valli interne del Centro. La visibilità potrà ridursi sensibilmente, soprattutto in aperta campagna e nelle zone periferiche. Il risveglio sarà freddo nelle pianure, dove l’aria più densa ristagnerà vicino al suolo, mentre il pomeriggio risulterà più mite nelle aree soleggiate. Qualche piovasco potrà ancora interessare i versanti tirrenici di Campania e Calabria.

Domenica 22, piogge in arrivo da ovest

Le prime precipitazioni interesseranno il Nord, con i fenomeni più intensi in Liguria, dove i rilievi favoriranno piogge più abbondanti. Sulle Alpi occidentali tornerà a nevicare, con accumuli significativi alle quote più elevate, mentre sull’Appennino settentrionale la neve resterà confinata alle cime più alte. Nel pomeriggio le piogge si estenderanno a Toscana, Umbria, Marche e Lazio, qui soprattutto lungo la costa.

Venti in rinforzo e temperature in calo al Nord

I venti soffieranno inizialmente di libeccio e scirocco, poi ruoteranno da ovest e si rinforzeranno, soprattutto sul Tirreno, in Sardegna e in Sicilia. Le temperature diurne scenderanno al Nord, mentre al Centro-Sud resteranno pressoché stabili e più miti, in attesa delle possibili novità di fine novembre.