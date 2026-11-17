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Il cambio di passo dell’Autunno è ormai certificato, anche la settimana che ci apprestiamo ad affrontare sarà condizionata dal flusso umido oceanico al cui interno continueranno ad inserirsi varie perturbazioni i cui effetti meteo climatici andranno tenuti sott’occhio anche nei prossimi giorni

Osservando i modelli matematici possiamo dirvi che pioverà praticamente ogni giorni e che le precipitazioni tenderanno a focalizzarsi maggiormente su Nordovest e regioni tirreniche. E’ una distribuzione tipica del flusso occidentale, tuttavia come spesso accade in queste situazioni non sono da escludere locali sconfinamenti anche sulle adriatiche e lungo la fascia ionica.

Sull’entità dei fenomeni c’è molto di cui discutere, negli ultimi giorni avrete senz’altro avuto modo di leggere notizie di danni e disagi a causa di furiosi nubifragi, di svariati temporali, di grandinate e persino trombe d’aria. Fenomeni, lo sappiamo, sostenuti dall’ingente quantità di energia termica contenuta nel Mediterraneo e che nel corso della settimana non mancherà occasione per precipitazioni particolarmente forti.

Vi invitiamo a non perdere gli aggiornamenti quotidiani perché mai come in questo periodo è di fondamentale importanza non perdere di vista strumenti quali le immagini satellitari e le rilevazioni radar, ovvero quegli strumenti che ci consentono di seguire l’evoluzione in tempo pressoché reale. E’ bene non scordarsi, comunque, che in presenza di episodi temporaleschi spesso e volentieri il coinvolgimento di aree prima escluse dai modelli matematici è da mettere in preventivo.

Altro elemento di sicuro interesse: la neve. Neve che sui settori alpini occidentali cadrà abbondante, generalmente oltre i 1500-1600 metri di quota ma con possibili sconfinamenti anche a quote inferiori a seconda delle particolari condizioni microclimatiche. A tratti potranno esservi sconfinamenti in direzione dei settori centro orientali.

C’è da dire che dal punto di vista termico vi sarà una notevole differenza tra Nord e Sud Italia. Se da un lato la componente fresca oceanica si farà sentire, dall’altro lato la costante vicinanza del promontorio anticiclonico Subtropicale manterrà le temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Soprattutto tra le due Isole Maggiori e il Sud Italia, laddove la parte centrale della settimana sarà ben più mite del solito.

Non che sia una novità, ma è bene evidenziarla anche e soprattutto in virtù del fatto che ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l’esordio dell’Inverno meteorologico e fino a questo momento non c’è stato alcuno spunto derivante dal freddo. Vero è che nel corso del weekend le temperature dovrebbero diminuire ovunque a causa di una progressiva modifica nel posizionamento dell’Alta Pressione e conseguentemente del flusso oceanico. Sarà tema di discussione nei prossimi giorni, anche perché potrebbe condurci alla prima ondata di freddo entro fine mese.