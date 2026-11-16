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Treno di perturbazioni, le regioni più coinvolte. Poi freddo invernale al Nord Italia

È autunno e deve piovere. So bene che c’è chi sperava in un po’ di tempo soleggiato, ma nei prossimi giorni sull’Italia arriveranno uno dopo l’altro impulsi perturbati di aria umida di origine atlantica. Li alimenta un fiume atmosferico, cioè una lunga striscia di vapore acqueo che parte dall’Oceano Atlantico, transita sulla Penisola Iberica e viene trasportata fino al Mediterraneo occidentale e centrale. Quello in atto non è un evento estremo, ma un meteo molto variabile, con giornate piovose che si alternano a pause anche soleggiate, e le previsioni del tempo in questi giorni tornano utili a chi esce di casa. Se vivete al Centro e Sud Italia, direi che l’ombrello, magari quello pieghevole, vi servirà. Per il Nord Italia la situazione è differente: la barriera alpina ostacola il passaggio dei fronti, che rilasciano enormi quantità di pioggia e neve a ridosso delle Alpi nel settore francese. Il flusso d’aria umida si spinge comunque sino alla Valle d’Aosta, con nevicate anche abbondanti specialmente nel settore occidentale, mentre nelle altre regioni settentrionali piove solo saltuariamente. È qui che la previsione meteo è forse di maggior utilità, perché aveva annunciato un raffreddamento e le temperature sono infatti in caduta libera settimana dopo settimana.

Meteo, piogge a ondate: giovedì 19 il giorno peggiore della settimana

Abbiamo confrontato quattro modelli matematici: l’europeo ECMWF, il tedesco ICON, il francese ARPEGE e l’americano GFS. Fino a venerdì le proiezioni sono piuttosto concordi, segno che l’affidabilità della previsione meteo è tra il buono e l’ottimo.

Sino a martedì 17: un nuovo passaggio perturbato

Oggi la giornata si è aperta con piogge sul versante tirrenico del Sud Italia, che si sono poi estese ad Abruzzo e Molise, sino al Gargano in Puglia. Sulle Alpi occidentali stanotte è tornata la neve, quasi esclusivamente in Valle d’Aosta occidentale, sui crinali del Piemonte e in alcune vallate, dove è scesa localmente sino a 1000 metri di quota. Nel pomeriggio arriverà un miglioramento. Martedì mattina sarà in gran parte asciutto, ma tra il pomeriggio e la sera il modello matematico europeo vede nuove piogge su Liguria, Toscana e Friuli, con neve sulle Alpi occidentali: il fiume atmosferico continua a far sentire i suoi effetti.

Mercoledì 18: rovesci sul Tirreno e neve al confine alpino

Nella notte e al mattino pioverà in modo anche intenso su Toscana e Lazio, poi gli acquazzoni scenderanno verso la Campania e la Calabria tirrenica. Sulle Alpi occidentali, tra Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale, nevicherà in modo abbondante a quote medio-alte.

Giovedì 19: la giornata più piovosa della settimana

Giovedì è il giorno da segnare come il più cattivello. Tutti i modelli matematici che ho consultato concordano su una bassa pressione che si formerà sul Golfo di Genova e si sposterà verso l’Alto Adriatico approfondendosi sensibilmente, con le attuali stime intorno ai 991-992 hPa, e porterà piogge diffuse e a tratti forti su buona parte del Nord-Est e del Centro Italia. Le regioni più colpite saranno Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma pioverà anche su Marche, Abruzzo, Molise e Calabria. In montagna nevicherà sulle Alpi centro-orientali, con la quota neve ancora da definire.

Venerdì 20: miglioramento e aria più fresca

Venerdì la bassa pressione scivolerà verso i Balcani e il tempo migliorerà, ma con l’arrivo di aria più fresca, mentre sul confine alpino occidentale resteranno nevicate residue. Nei giorni successivi la forza del fiume atmosferico non sembra esaurirsi, quindi avremo precipitazioni intermittenti e un calo delle temperature verso valori invernali al Nord.

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