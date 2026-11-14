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Sono sicuro che molti di voi hanno capito che stiamo vivendo un novembre dalle condizioni meteo climatiche piuttosto miti, se non calde. Non parliamo minimamente di inverno, anche perché, ad esempio, sull’arco alpino la neve fatica a scendere sotto i 2000 metri di quota (sebbene sia abbondante oltre i 2500), mentre lungo la dorsale appenninica la Dama Bianca praticamente non si è vista e non resiste nemmeno sulle cime più alte! Non è qualcosa di fortemente insolito?

Flusso atlantico ostinato

Se da un lato è un bene che siano riprese le piogge (escluse ovviamente quelle eccezionali cadute sulle Alpi Apuane, perché quando è troppo è troppo!), dall’altro stiamo vivendo un’ostinata presenza di correnti atlantiche particolarmente miti. Il risultato è semplice: una successione di perturbazioni che, pur portando piogge anche abbondanti, sono accompagnate da temperature decisamente troppo alte per poter proporre la neve anche solo a quote di bassa montagna, per non parlare della collina o, peggio ancora, della pianura! Scenari del genere appartengono oramai ai retaggi del passato, quando fino agli anni ‘90 del secolo scorso era possibile, di tanto in tanto, avere qualche imbiancata persino in Val Padana. Ma sono soltanto ricordi e attualmente la neve rimane tristemente confinata alle montagne più elevate.

Seconda metà di novembre: il verdetto di ECMWF

Ma ci sono possibilità che lo scenario cambi nella seconda parte di novembre? Prima di rispondere, vi vogliamo mostrare le tendenze meteo a lungo termine del modello europeo ECMWF, su base Copernicus, l’autorevolissimo programma scientifico dell’Unione Europea. E la risposta è un secco no. Almeno fino alla fine del mese, infatti, le occasioni per una vera irruzione fredda diretta verso l’Italia sono ridotte al lumicino, questo perché il flusso oceanico si è attivato in maniera decisa e spedisce l’eventuale freddo solo sulle aree orientali del nostro continente. Quindi non è che veniamo sfiorati: il freddo è proprio distante geograficamente dal nostro Paese.

Gli ultimissimi giorni del mese

Se andiamo ad analizzare l’ultima settimana di questo mese, anche qui il quadro climatico non mostra cambiamenti sostanziali. L’Italia continuerà infatti a essere interessata da anomalie termiche positive, magari anche da precipitazioni diffuse e cieli grigi: non è affatto detto che saremo inglobati da un anticiclone, anzi, alla luce di quanto emerge, sembra proprio di no. Il vero freddo, anche in questa occasione, rimarrà confinato con ogni probabilità all’estremo nord-est del nostro continente, ovvero alla Russia e ai Paesi Baltici. A migliaia di chilometri di distanza dalle nostre teste. Capite bene che, anche se i modelli dovessero ricalcolare un po’ le traiettorie del freddo, stiamo parlando di un’ipotesi remota: è pressoché impossibile che arrivi a coinvolgere il nostro Paese. Dovrebbe cambiare completamente il pattern meteo, con un’alta pressione in sede scandinava e la discesa di aria fredda continentale, ma questa manovra è quanto di più lontano da ciò che i modelli vedono per le prossime settimane.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE