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Il flusso atlantico è il comune denominatore di questi giorni e, come logica conseguenza, sta determinando condizioni meteo particolarmente dinamiche, caratterizzate dal passaggio frequente di perturbazioni e da temperature spesso e volentieri superiori alle medie stagionali. Il tutto non solo nel nostro Paese, ma a livello di Europa occidentale e in parte del bacino del Mediterraneo. E questo non si stopperà certo oggi: anche per il prossimo fine settimana la tendenza è praticamente già scritta, di tipo “copia e incolla”.

Sabato 21, la giornata migliore

Sabato 21 sarà senza dubbio la giornata migliore del weekend. Le precipitazioni risulteranno pressoché assenti e, su gran parte delle nostre regioni, prevarranno condizioni di tempo asciutto. Per la verità, non trovandoci sotto una cupola anticiclonica, la giornata potrebbe risultare piuttosto nuvolosa, soprattutto sui settori centrali del Paese. Le uniche aree che potrebbero vedere qualche precipitazione sono le Alpi, che dovrebbero risentire del flusso soprattutto sulle zone più interne. Nessun rischio di pioggia, invece, per quanto riguarda la Valle Padana.

Volendo essere precisi, qualche locale piovasco potrà interessare l’alta Toscana, il nord della Sardegna, il basso Lazio, la Campania e i settori tirrenici della Calabria. Si tratterà comunque di fenomeni decisamente modesti, al massimo 5-10 mm a livello locale.

Domenica peggiora

La seconda giornata del fine settimana sarà decisamente peggiore della prima, perché una nuova e veloce perturbazione atlantica attraverserà parte dell’Italia. Quale sarà il focus principale? Tanto per cambiare, il nord e le regioni tirreniche: non c’è un cambiamento del pattern meteo a livello del bacino del Mediterraneo e quindi le zone interessate dalla pioggia saranno ormai le solite.

In questo caso, però, piogge un po’ più intense potrebbero interessare la Liguria centro-orientale e la Garfagnana. Piogge sparse raggiungeranno anche l’Emilia-Romagna, la bassa Lombardia e il basso Veneto, mentre sulla Valle d’Aosta torneranno le precipitazioni, accompagnate da nevicate in montagna, con un clima meno caldo di questi giorni ma comunque con una quota neve non inferiore ai 1.500-1.800 metri.

Volgendo lo sguardo alle regioni centrali, l’instabilità coinvolgerà un po’ tutte le zone, ad eccezione dell’Abruzzo e delle Marche, che saranno più protette. La Sardegna dovrebbe restarne abbastanza ai margini.

Spostandoci invece al sud, saranno possibili acquazzoni tra Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale, mentre sulle restanti aree le piogge saranno quasi inesistenti.

Clima mite

Tornando alle temperature, trattandosi di un flusso oceanico non ci sono segnali di un significativo raffreddamento. I valori continueranno a mantenersi molto miti, un po’ meno dei giorni precedenti (martedì pioveva a 2.500 metri sulle Alpi!), ma pur sempre sopra la media. Ci sono novità per la prossima settimana? Qualcosa bolle in pentola: i modelli meteo GFS ed ECMWF hanno fiutato qualcosa di interessante, ma su questo punto ci aggiorneremo nei prossimi articoli.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE