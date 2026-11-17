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Ci sono conferme riguardo alla forte ondata di maltempo che giovedì 19 novembre sferzerà gran parte d’Italia. Si tratterà di una veloce perturbazione atlantica che darà vita a una depressione sul Mar Ligure, in rapida evoluzione verso l’Adriatico. Questo vortice di bassa pressione scatenerà un repentino rinforzo del vento di libeccio, il quale sferzerà buona parte dello Stivale, soprattutto le regioni centrali, dove si prevedono almeno 12 ore di venti tempestosi.

Burrasca di libeccio, tutto confermato

Nel complesso possiamo parlare di una burrasca di libeccio, poiché si prevedono mediamente raffiche di vento attorno ai 70 o 80 km/h su pianure, coste e zone collinari tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, alta Calabria, Romagna e Sardegna.

Come sembra lampante, sarà proprio il centro Italia, insieme alla Sardegna, il settore più esposto alle fortissime raffiche di vento.

Appennino, possibili raffiche oltre 120 km/h

Tuttavia, occorre precisare che lungo la dorsale appenninica la ventilazione risulterà estremamente più intensa.

Mappe alla mano, il libeccio potrebbe raggiungere picchi di oltre 120 km/h, in particolar modo tra Umbria, Appennino laziale, Appennino abruzzese e quello molisano.

In questo caso si tratterebbe di vere e proprie raffiche con velocità paragonabili a quelle dei venti sostenuti di un uragano di prima categoria. Pertanto, un libeccio assolutamente da non sottovalutare, poiché potrebbe causare parecchi disagi e anche danni, come la caduta di rami, alberi o oggetti pericolanti.

Temporali e grandinate, rischio trombe marine sul Tirreno

Il libeccio, a sua volta, alimenterà un vasto fronte temporalesco che sferzerà buona parte del centro Italia e il Triveneto, portando piogge, rovesci e locali grandinate.

Da non sottovalutare il rischio di trombe marine, specie sul medio-alto Tirreno, tra Liguria orientale, Toscana e Lazio.

Il grosso del peggioramento arriverà tra la mattina e il primo pomeriggio di giovedì 19 novembre, dopodiché la perturbazione si allontanerà rapidamente verso est e, di conseguenza, anche il vento di libeccio inizierà velocemente ad attenuarsi, pur restando su livelli moderati almeno fino a venerdì 20 novembre.

Nelle prossime ore saranno emanate anche le precise allerte della Protezione Civile. Pertanto, ci saranno nuovi aggiornamenti a tal proposito che non mancheranno sul nostro portale, in modo da individuare con maggior chiarezza i territori più a rischio maltempo e soprattutto quelli su cui si abbatteranno le raffiche di libeccio più forti.