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Sicuramente è cambiamento qualcosa, sicuramente le condizioni meteo climatiche hanno preso una piega diversa rispetto alla scorsa settimana. Ci siamo lasciati alle spalle l’Anticiclone Subtropicale, costretto a ritirarsi verso sud, al suo posto le correnti umide oceaniche sostenute da un complesso sistema ciclonico i cui effetti continueranno a imperversare anche nei prossimi giorni

E’ senz’altro un cambiamento delle circolazione degno di nota, anche perché almeno dal punto di vista pluviometrico continueremo a ricevere benefiche ripercussioni. Le piogge, infatti, dovrebbero insistere in varie zone d’Italia: al Nord (con neve sulle Alpi ma solo oltre certe quote), lungo la fascia tirrenica e tra le due Isole Maggiori.

I venti continueranno a soffiare, a tratti piuttosto intensi, dai quadranti occidentali ed è chiaro che in presenza di una circolazione di questo genere l’esposizione orografica gioca un ruolo essenziale nella distribuzione dei fenomeni. Non è escluso che possano esserci sconfinamenti anche sulle regioni adriatiche e ioniche, ma in questi casi subentrano altri fattori che determinano lo scavallamento della dorsale appenninica.

Le piogge potrebbero risultare localmente temporalesche, l’energia presente sul Mediterraneo non si è affatto consumata ragion per cui non sono da escludere altri nubifragi. Ed è questo il problema di questi giorni, ovvero il fatto che nelle aree maggiormente esposte alla circolazione atlantica si stiano susseguendo precipitazioni talmente intense da causare danni e conseguenti disagi.

C’è però un altro elemento sul quale vogliamo soffermarci: le temperature. Sì, perché dal punto di vista termico si rimane indietro. Che significa? Semplice: che le attuali temperature, ma anche in prospettiva quelle della prossima settimana, si manterranno su valori superiori alle medie stagionali.

Parliamo di temperature più consone al mese d’Ottobre, addirittura in qualche caso al mese di Settembre. E’ giusto evidenziarlo, perché qualora si volesse parlare di “normalità stagionale” semplicemente prendendo in considerazione il tipo di circolazione si commetterebbe un grosso errore. Si ometterebbe un elemento, quello termico, che continua a non volerne sapere di adeguarsi.

In tal senso potrebbero esserci delle novità nel corso dell’ultima decade di Novembre ed è senz’altro interessante evidenziare come alcune proiezioni modellistiche stiano puntando in direzione dell’Artico. O comunque del freddo, quindi della prima sfuriata invernale. Dinamiche che andrebbero ad incastrarsi alla perfezione con quanto detto in tema di Vortice Polare e che per certi versi rispetterebbero pienamente le tempistiche citate in tempi non sospetti.

Ma al di là degli effetti che un’eventuale ondata di freddo potrebbe avere, quel che conta è che le temperature decidano finalmente di darsi una regolata così come stanno già facendo le piogge. Non resta tanto tempo a disposizione, tra un paio di settimane saremo in Inverno e l’ora del bilancio definitivo sta per scattare.