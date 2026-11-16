Seguici su Google

La nuova settimana si apre con una sostanziale prosecuzione del flusso perturbato atlantico verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Anche per i prossimi giorni, dunque, non si intravedono cambiamenti di rilievo nella circolazione generale a scala euro-atlantica, con nuove perturbazioni in arrivo sulla nostra Penisola e altre piogge e temporali su diverse regioni. Stando ai parametri attuali, la fase più instabile si concretizzerebbe da oggi a metà settimana, fino a giovedì 19; tra venerdì e sabato potrebbe poi esserci un certo alleggerimento del flusso, magari ancora con fenomeni qua e là ma più circoscritti, prima di un’altra perturbazione, più estesa, possibile per domenica 22.

Da rilevare anche che, nella settimana appena iniziata, i maggiori contrasti termici potrebbero verificarsi in corrispondenza delle aree centro-meridionali, specie tirreniche, sul Nord Appennino, sull’alto Tirreno e sulle Alpi occidentali: su queste zone, quindi, le piogge più significative, anche per una loro maggiore esposizione alle correnti portanti. Buoni apporti di pioggia anche sulla Sardegna; altrove piogge mediamente più deboli e a fasi alterne, in qualche area anche scarse o assenti.

Ma vediamo più in dettaglio la possibile evoluzione settimanale.

Lunedì 16 novembre: piogge al Sud, asciutto al Nord

Per la giornata odierna, lunedì 16 novembre, in un contesto di circolazione portante orientata da nord-ovest, le regioni settentrionali sono quasi tutte al riparo dai fenomeni, quindi con tempo in prevalenza asciutto: nubi irregolari, ma fenomeni scarsi o assenti e anche schiarite soleggiate, più ampie tra est Piemonte, estremo ovest Lombardia e nord-est Veneto. Da evidenziare piogge solo sull’angolo nord-occidentale delle Alpi, essenzialmente sulla Valle d’Aosta e sull’estremo nord-nord-ovest del Piemonte, con nevicate intorno ai 2000 metri e localmente fiocchi fino a 1.700-1.800 metri. Piogge sparse al Centro, con locali rovesci al mattino su Lazio interno, Abruzzo e coste meridionali delle Marche; piogge mattutine più intense, invece, sul Molise. Meglio altrove, con scarsi fenomeni e anche schiarite tra sud Umbria, sud Toscana e nord-ovest Lazio. Più piogge al Sud tra Campania e nord Puglia al mattino, poi al pomeriggio anche sul resto del Meridione, più intense tra sud Campania e nord-ovest Calabria. Nel pomeriggio migliora tra Molise, centro-nord Campania e nord Puglia; meglio per tutto il giorno sul resto della Calabria e sulle Isole Maggiori. Temperature in lieve e generale aumento.

Martedì 17 novembre: tempo in miglioramento

Per domani, martedì 17, tempo migliore in linea generale, con precipitazioni circoscritte alle aree alpine nord-occidentali e alla Valle d’Aosta, qui con neve oltre i 2.000 metri. Locali rovesci più intensi anche sul nord della Toscana e sul Levante Ligure, qualche rovescio sparso tra Lombardia, Emilia, sud Veneto e Venezia Giulia, e qualche altro sulle aree interne tirreniche centrali e sul basso Tirreno, tra Campania e Calabria tirrenica, ma in forma molto localizzata. Asciutto altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Mercoledì 18 novembre: perturbazione più intensa sul Tirreno

Per mercoledì 18, perturbazione atlantica più intensa, attiva soprattutto sulle aree tirreniche centro-meridionali, in particolare tra centro-nord Toscana, est Umbria, centro-sud e nord-est Lazio, ovest Abruzzo, Campania, sud-ovest Lucania e Calabria tirrenica. Su tutte queste zone piogge anche di una certa rilevanza: spesso 15-30 mm, localmente fino a 50-70 mm. Precipitazioni abbondanti anche sulle Alpi occidentali, ma con neve solo ad alta quota; fenomeni più irregolari su Alpi e Prealpi centro-orientali, sul resto del Centro e sulla Sardegna. Scarsi o assenti sulle regioni adriatiche e ioniche, sulla Sicilia, sulla Sardegna orientale e sul resto del Nord. Temperature in ulteriore, generale aumento.

Giovedì 19 novembre: temporali tra Campania e Calabria

Per giovedì 19, ancora una perturbazione, con piogge e temporali diffusi un po’ su tutte le aree tirreniche centro-meridionali, più intensi tra Campania e Calabria tirrenica; piogge anche sulla Sardegna e ancora sulle Alpi occidentali, con neve in alta quota. Meglio sul resto del Nord e del Centro-Sud, salvo qualche fenomeno localizzato, mediamente debole o moderato, sul medio e basso Adriatico. Temperature stazionarie, miti e oltre la media.

Venerdì 20 novembre: fenomeni più circoscritti

Per venerdì 20, piogge e rovesci circoscritti al basso Tirreno, tra centro-sud Campania e Calabria tirrenica; qualche rovescio anche sul centro-sud della Sardegna e sulla Sicilia centro-settentrionale, e altri di buona sostanza sulle Alpi nord-occidentali. Nel pomeriggio rovesci locali sulle aree interne di Lazio e Abruzzo, qualcuno anche sul nord della Toscana, sulla Puglia meridionale e sulla Lucania; tempo mediamente buono altrove. Temperature stazionarie, miti.

Sabato 21 novembre: tregua quasi ovunque

Per sabato 21, ancora il basso Tirreno, specie centro-sud Campania e Calabria tirrenica, il settore più esposto ai rovesci; qualche rovescio anche sulle Alpi di confine, qui con fiocchi fino a 1500 metri. Tempo mediamente buono altrove, per un temporaneo alleggerimento del flusso umido occidentale. Temperature in calo e verso le medie del periodo.

Domenica 22 novembre: nuova perturbazione e aria più fresca

Per domenica 22 è attesa una nuova perturbazione atlantica, con altre piogge sulle aree tirreniche e al Centro, meno su est Abruzzo e Molise, e locali precipitazioni anche sulle Alpi occidentali, con fiocchi a 1.500 metri, e sulle pianure del Nord. Meglio sul resto delle Alpi, sul medio e basso Adriatico e, in genere, sulle Isole Maggiori, salvo qui qualche fenomeno occasionale. Temperature in ulteriore e generale calo, anche un po’ sotto la media al Nord.