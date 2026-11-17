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Penso che sia chiaro a tutti: stiamo vivendo una fase meteo decisamente perturbata, a voler vedere più tipica della Primavera che dell’Autunno. Questo perché le saccature, ovvero le fasi di maltempo, si susseguono con grande velocità, a differenza di quelle autunnali, che dovrebbero avere un’evoluzione un po’ più lenta. Ma è tutto lo scacchiere europeo a vivere una fase particolarmente movimentata.

Un getto molto forte

Le frequenti ondulazioni di un flusso atlantico decisamente vigoroso permettono la nascita e il successivo passaggio di numerose perturbazioni e aree di brutto tempo, soprattutto sull’Europa centro-settentrionale, mentre il Mediterraneo viene coinvolto in maniera più discontinua. Questo perché il getto stesso scorre più in alto di latitudine rispetto alla media e dovrebbe quindi scendere un po’ per coinvolgere, ad esempio, le regioni meridionali oppure quelle adriatiche. Ne consegue che queste ultime zone rimarranno, in modo più o meno costante, ai margini: le precipitazioni risulteranno pressoché assenti e ci sarà spesso il sole, il tutto condito da un clima ovviamente piuttosto mite per la stagione.

Giovedì 19 novembre, una giornata delicata

Stiamo attraversando una settimana abbastanza irregolare e capricciosa, ma merita una menzione particolare la giornata di giovedì 19. In tale occasione due distinti sistemi perturbati dovrebbero raggiungere la Penisola, trasportati da correnti decisamente tese di stampo occidentale. Non è qualcosa di anomalo, anzi, è praticamente lo stesso leitmotiv configurativo delle ultime due settimane, con conseguenze che sono presto dette: differenze anche considerevoli tra le varie regioni nel regime delle piogge, con alcune zone bersagliate dall’acqua e altre invece completamente all’asciutto.

Le aree più colpite dalla pioggia

Ancora una volta, dato il trend ormai di tipo “copia e incolla”, le regioni tirreniche saranno sicuramente le più interessate dalle precipitazioni. Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria settentrionale vedranno almeno due distinte fasi piovose, con fenomeni anche di una certa intensità e, ci duole dirlo, persistenti. Particolare attenzione meriteranno le zone montuose, dove si instaurerà il fenomeno dello stau. Per chi non lo sapesse, e cercando di farla semplice, possiamo assimilarlo a un sollevamento delle masse d’aria umida lungo i versanti esposti a sud-ovest. Vediamo un esempio lampante: nella Toscana settentrionale le Alpi Apuane potrebbero ricevere quantitativi pluviometrici di gran lunga superiori rispetto alle pianure circostanti. Ma non è l’unico esempio, perché lo stesso può verificarsi in Campania.

Le zone invece asciutte

In questa occasione, oltre alle note zone adriatiche e alla Sicilia, completamente tagliate fuori ormai da diversi giorni, si aggiungeranno alla compagnia il Piemonte centro-orientale, la Lombardia occidentale e la Liguria di Ponente. Questo perché il flusso ha una componente molto più occidentale che meridionale, e queste aree risulteranno quindi particolarmente protette dalla barriera alpina, che ostacolerà l’ingresso diretto delle correnti umide. Insomma, come potete vedere, lo sbarramento di una catena montuosa fa tantissimo nell’incentivare o nel limitare le piogge. E così sarà pure questa volta.

Di freddo? Non c’è traccia…

Sul fronte termico, dato che ormai stiamo proseguendo su questi binari, non ci sono particolari scossoni. La prevalenza delle correnti oceaniche, miti e umide per definizione, unita per giunta a un getto piuttosto alto di latitudine, non farà altro che portare temperature gradevoli per il periodo, anche tra 3°C e 6°C al di sopra delle medie tipiche di riferimento. E addirittura un ulteriore cambiamento potrebbe esserci a cominciare da venerdì 20 novembre, quando un promontorio anticiclonico subtropicale, debole ma comunque caldo, tenterà di espandersi verso il Mediterraneo centrale. Se tutto venisse confermato, la pausa dalle piogge sarebbe estesa a tutta Italia e il clima diventerebbe nettamente più mite. Ma attenzione, perché i modelli meteo a lunga gittata hanno già ventilato l’ipotesi di una nuova fase di maltempo a cominciare dal 24. Ne riparleremo…

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE