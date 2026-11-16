Seguici su Google

Ebbene sì, scorgendo tra le cosiddette “code” modellistiche riusciamo a identificare interessanti segnali in direzione di un ulteriore cambiamento delle condizioni meteo climatiche. Per meglio dire si tratterebbe di un vero e proprio stravolgimento della circolazione atmosferica continentale, perché dopo l’attuale fase oceanica potremmo assistere a un periodi caratterizzato da scambi meridiani particolarmente incisivi

Tenendo conto di quanto successo recentemente al Vortice Polare, nonostante si sia comunque trattato di una breve parentesi d’inversione dei venti zonali, gli effetti – che di solito si distribuiscono in troposfera con tempistiche tutt’altro che prevedibili – potrebbero manifestarsi proprio a fine mese.

Di quanto accaduto in sede stratosferica ne abbiamo già abbondantemente parlato, ora non ci resta che capire se e come verranno coinvolte le nostre regioni. Sì, perché quando si tratta di scambi meridiani l’esito è tutt’altro che scontato. Sì, perché quando si tratta di scambi meridiani si devono prendere in considerazione tutti i possibili scenari e oltre al freddo dobbiamo evidentemente considerare anche l’Alta Pressione.

Per far sì che gli scambi meridiani si attivino debbono realizzarsi blocci anticiclonici di un certo spessore, quindi delle spinte anticicloniche verso nord tali da costringere l’aria fredda del Circolo Polare Artico a spingersi verso sud. Ma è chiaro che il posizionamento anticiclonico è essenziale, sia per quanto riguarda la traiettoria dell’eventuale irruzione sia per quel che concerne le aree del continente interessate dalla stabilità atmosferica.

Ciò premesso, andrebbero prese in considerazioni altre variabili, o per meglio dire altri pattern climatici. In queste circostanze, ad esempio, è molto utile osservare il grado di negatività di NAO e AO, così da poter ipotizzare il grado di “occidentalizzazione” dell’irruzione. Ecco, appunto, dando un’occhiata a questi due pattern al momento non sembra sussistere la possibile esasperata “occidentalizzazione” del freddo.

Piuttosto potrebbe esserci un altro rischio: quello che l’irruzione scivoli troppo a est, oppure che non sia in grado di estendersi verso il Mediterraneo. Questi però sono elementi che andranno valutati allorquando dovessero giungere conferme sull’impianto barico fin qui descritto, è chiaro infatti che qualora le proiezioni modellistiche dovessero smentirlo non avrebbe alcun senso continuare a parlarne.

Siamo convinti, comunque, che tra fine mese e l’inizio di Dicembre un’irruzione artica di una certa consistenza dovrebbe invadere l’Europa. Quanto accaduto al Vortice Polare non può risolversi così semplicemente, con un nulla di fatto. Ed è per questo che continueremo a monitorare con molta attenzione l’evolversi della situazione, soprattutto continueremo ad analizzare attentamente le proiezioni modellistica alla ricerca di un graduale allineamento nella stessa direzione. Quella del freddo.