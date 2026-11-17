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Importante novità sul fronte delle tendenze meteo a medio e lungo termine. In questo articolo la redazione ha intervistato Davide Santini, esperto collaboratore, che ci spiegherà quanto sia effettivamente probabile una nuova fase di maltempo negli ultimissimi giorni di Novembre.

Gentile Santini, è vero che potrebbe arrivare una nuova ondata di maltempo?

Dobbiamo subito precisare una cosa importante per i nostri lettori: questa è una tendenza meteorologica e non una previsione a tutti gli effetti. Nel primo caso si dice come potrebbe essere, a grandi linee, il tempo sul nostro territorio. Nel secondo si entra nei dettagli, ma solo quando mancano pochi giorni e i modelli sono tutti concordi. La nostra attenzione si concentra soprattutto sulla giornata di Mercoledì 25, che potrebbe essere effettivamente la più delicata sul fronte delle precipitazioni. È interessante notare come il modello europeo ECMWF fiuti l’ipotesi di una profonda saccatura ben organizzata sui nostri settori di ponente, per giunta particolarmente colma di aria fredda in quota.

Che cosa ne conseguirebbe?

Senza mezzi termini, l’approfondimento di una depressione nei pressi dell’Italia, con le condizioni ideali per un peggioramento particolarmente diffuso a livello geografico. Inutile indicare con precisione quali regioni riceveranno più pioggia e quanta ne cadrà perché, come detto prima, non possiamo scendere nel dettaglio quando mancano così tanti giorni. Quello che però possiamo dire è che aumentano le probabilità di una nuova fase perturbata proprio sulle regioni che hanno ricevuto tanta pioggia nelle ultime giornate, ovvero in primis le tirreniche centro-settentrionali, ma questa volta anche il nord-ovest. Inoltre, non è ancora chiaro se questa saccatura possa evolvere in una vera e propria ciclogenesi sui nostri mari. Se così fosse, il maltempo non sarebbe appannaggio solo delle aree di cui sopra, ma risulterebbe estremamente diffuso praticamente su tutto lo Stivale.

Avremo un clima freddo?

Sì e no, nel senso che avremmo un abbassamento termico, ma solo perché viviamo in un periodo molto mite. A ben vedere, non ci sono ancora isoterme di stampo invernale, quindi il clima sarà attorno alle medie e non potremo certo parlare di nevicate nei fondovalle.

Rimarchiamo sempre il concetto che, a maggior ragione per quanto riguarda la quota neve, non possiamo dare stime dettagliate, ma è probabile che, se tutto va in porto, possa scendere diffusamente al di sotto dei 1500 metri sulle Alpi. Ma su questo punto saranno necessari tanti aggiornamenti e ulteriori stime.

Sarebbe qualcosa di duraturo?

Se ipotizziamo lo scenario che emerge sempre dal run del modello europeo, una fase di maltempo di almeno 48 ore è sicuramente plausibile. E non solo secondo quello europeo: in genere le diverse elaborazioni modellistiche suggeriscono che, se tutta questa manovra andasse in porto, non si tratterebbe di una toccata e fuga, ma di un periodo di instabilità probabilmente di due o tre giorni.

Citava altri modelli?

Sì, perché noi professionisti non possiamo attenerci solo a un singolo run di un singolo modello. Anche perché, trattandosi di tendenze meteo a lungo termine, trattiamo tutto dal punto di vista probabilistico. Quello che voglio spiegare ai lettori è che c’è un elemento interessante, cioè la disposizione delle principali figure bariche sul continente europeo. In questo caso entrambi i modelli più adoperati, ovvero GFS ed ECMWF, suggeriscono un possibile rafforzamento dell’alta pressione lontano dalle nostre latitudini: ci sarebbe quindi via libera per l’arrivo di fronti perturbati. Inoltre, la possibilità di un campo di alta pressione sui Balcani gioca a favore di un peggioramento più organizzato. Invitiamo i lettori a seguire i nostri aggiornamenti meteo quotidiani per capire l’evoluzione effettiva del tempo negli ultimissimi giorni di Novembre.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE