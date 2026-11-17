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Una bassa pressione posizionata tra la Francia e l’arco alpino continuerà a spingere verso l’Italia impulsi d’aria umida uno dietro l’altro. Quello che succede non è niente di eccezionale per il periodo, siamo a metà novembre e le fasi di maltempo sono abbastanza frequenti nella media del clima. In questo approfondimento, cercherà di tracciare dove e quando la pioggia si farà sentire con maggior rilevanza.

Già nel pomeriggio e nella sera di oggi, martedì 17 novembre, le piogge inizieranno a cadere sulla Liguria di Levante e sull’alta Toscana. Qualche rovescio arriverà anche sul Friuli Venezia Giulia e lungo le coste tirreniche di Campania e Calabria. Questo perché il flusso d’aria umida si farà sentire.

Sulle Alpi occidentali cadrà la neve a quote medio-alte, si parla di circa 2000 metri, mentre nel resto del Nord Italia il cielo resterà grigio ma con scarsa possibilità di pioggia, in quanto la perturbazione viene bloccata dall’arco alpino occidentale, generando un’ombra pluviometrica.

Nella notte la situazione peggiorerà sulle regioni tirreniche del Centro, dove i modelli matematici vedono rovesci di pioggia, con anche temporali, localmente anche di una certa intensità tra Toscana e alto Lazio, che toccherà anche la Sardegna centro occidentale.

Mercoledì 18 novembre

La giornata comincerà con piogge sparse tra Toscana, Lazio e Campania, che si attenueranno a poco a poco nel corso del pomeriggio. Resteranno alcuni rovesci sulla Calabria tirrenica e qualche nuvola carica sull’entroterra toscano. Sul Nord Italia il tempo sarà più asciutto, a parte le nevicate sui settori alpini di confine con la Francia. Oltre l’Adriatico, nei Balcani, il maltempo sarà più deciso, dove acquisirà umidità dal mare,

Già dalla sera, un nuovo impulso perturbato raggiungerà il Mar Ligure. Nella notte tra mercoledì e giovedì la pioggia tornerà forte su Liguria, Toscana e sulla Sardegna settentrionale, con la Corsica che farà quasi da spartiacque. Tuttavia, l’allocazione dei fenomeni maggiori è relativamente incerta, questo perché l’evoluzione meteo appare molto dinamica.

Giovedì 19 novembre

Sarà probabilmente la giornata più movimentata della settimana, e lo abbiamo scritto da giorni. Nelle ore centrali le piogge più intense si concentreranno sulla Campania e sul basso Lazio.

Al Nord-Est, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale, arriveranno rovesci anche forti, collegati a un vortice che si approfondirà sui Balcani. Saranno coinvolte anche le regioni del Sud Italia e parzialmente il Nord della Sicilia con temporali, ancora sulla Campania.

C’è da segnalare anche il vento, che girerà da Ovest e Nord-Ovest e soffierà assai teso sulla Sardegna e sui mari occidentali, con mari mossi o molto mossi. Sulle Alpi la neve continuerà a cadere soprattutto sui versanti esteri e lungo la dorsale di confine, ma qualche fiocco potrà scendere anche sul lato italiano delle Alpi occidentali. Si avrà un calo della quota neve. La neve, comunque, questi giorni è attesa nella Valle d’Aosta occidentale, dai 2000 metri della fase iniziale sino a quote inferiori giovedì sera.

Venerdì 20 novembre

Le correnti si disporranno da Nord-Ovest e porteranno un clima più fresco e asciutto su gran parte della Penisola. Rimarranno solo alcuni piovaschi tra Toscana e Umbria e qualche nube sulle Isole Maggiori, mentre la neve insisterà sulla cresta alpina di confine e la Valle d’Aosta occidentale. Sulle pianure del Nord il cielo sarà nuvoloso a tratti, con possibili foschie al mattino. Le temperature caleranno un po’, soprattutto di notte, ma senza condizioni freddo intenso. In Val Padana avremo valori minimi diffusamente sotto i +5°C.

Il fine settimana

Sabato 21 l’alta pressione si allargherà dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia, con valori che supereranno i 1020 hPa su buona parte del Paese. Il tempo sarà in prevalenza stabile. Nelle prime ore potranno esserci deboli piogge residue tra Toscana e Umbria e qualche rovescio sull’Adriatico centro-meridionale, dovuto alle ultime correnti più fredde che soffieranno dai Balcani.

Le notti vedranno un calo della temperatura laddove il cielo sarà sereno, nelle valli e nelle pianure del Nord Italia si formeranno nebbie in banchi e foschie, tipiche di questo periodo dell’anno.

I dettagli di giovedì della dinamica nel dettaglio del tempo atteso giovedì 19 sarà comunque da confermare nei prossimi aggiornamenti, perché i modelli matematici non sono ancora allineati sulla posizione esatta su dove avremo le piogge più abbondanti. Resta evidente che queste lo saranno sulle regioni tirreniche, comunque.

Credit

Météo-France, modello matematico ARPEGE

DWD (Deutscher Wetterdienst), modello matematico ICON-EU