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Ci avviamo ad un progressivo cambiamento circolatorio, con meteo di fine novembre pronto a cambiare connotati. Il caldo anomalo novembrino sta quindi per cedere il passo e finirà quest’incredibile tepore fuori stagione. Il cambiamento non è immediato ed ancora per diversi giorni l’Italia sarà ancora contesa fra correnti africane ed aria umida atlantica, con un pericoloso mix propizio al maltempo specie sulle regioni tirreniche.

Uno stravolgimento attende tutta Europa nel corso della terza decade di novembre, con il vero Autunno che potrebbe lasciare spazio al primo assaggio d’inverno. Le temperature crolleranno verso valori più tipici per il periodo, ma probabilmente anche sotto media in molte nazioni dell’Europa. Ci sarà un totale riassetto della circolazione atmosferica sulla scena euro-atlantica ed il ritorno dell’alta pressione alle alte latitudini.

La mitezza esagerata lascerà spazio ad un capovolgimento, con una massa d’aria artica che affonderà verso i paesi centro-orientali dell’Europa. Entro la fine della settimana quest’aria fredda affonderà sul cuore del Continente, per poi deviare verso l’Europa Centro-Orientale. Lo sbalzo sarà straordinario, con temperature in calo anche di oltre 15 gradi, ma ritroveremo un contesto più tipico per il periodo. Il flusso atlantico dominatore di questa prima parte di novembre ha portato le temperature verso l’alto, coadiuvato da spinte calde subtropicali che hanno invaso il bacino del Mediterraneo.

Mediterraneo zona di forti contrasti

In Italia cosa dobbiamo attenderci? Il crollo termico che interesserà il Centro-Est Europa coinvolgerà solo in parte la nostra Penisola. Il grosso di questa massa d’aria fredda scorrerà a nord delle Alpi e solo una minima parte riuscirà parzialmente a penetrare verso il Nord a cavallo tra Domenica 22 e Lunedì 23 novembre.

L’Italia si troverà per più giorni come punto d’incontro di masse d’aria diverse. A parte l’aria fredda appena citata, verso l’Italia convergeranno correnti più umide e temperate atlantiche, convogliate da nuove basse pressioni poco ad ovest del Regno Unito e della Francia. Quello che ci attendiamo sarà un mix esplosivo che potrebbe innescare condizioni di marcato maltempo.

Di colpo passeremo ad un tipo di tempo più da fine autunno o avvio d’inverno. Nel corso della prossima settimana un’area di alta pressione si potenzierà tra l’Islanda e la Penisola Scandinava. Nuove masse d’aria ancor più fredde punteranno l’Europa Nord-Orientale e l’Ucraina. L’Italia potrebbe trovarsi ancora in una zona di confluenza e in balia di scenari depressionari con meteo più marcatamente invernale sulle regioni del Nord.

Entro inizio dicembre l’inverno potrebbe affondare il colpo. Non va trascurato lo stato del Vortice Polare, che al momento è piuttosto debole e quindi può agevolare l’affondo di impulsi artici. Nello specifico la variabile impazzita di quest’anno è legata al fenomeno di El Niño, in merito ad eventuali scenari invernali al momento difficili da prevedere. Non esiste un’influenza così specifica El Niño a livello europeo, ma ci possono essere ripercussioni indirette pronte ad incidere sull’andamento dell’inverno almeno a livello di episodi.

C’è quindi grande fermento in vista della stagione invernale che si avvicina, visto che abbiamo a che fare con un qualcosa di atipico difficile da inquadrare anche dai maggiori Centri di Calcolo. Va detto che l’inverno nel suo insieme potrebbe rivelarsi molto mite, ma con possibili brevi finestre fredde a rendere il meteo stagionale più dinamico.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.