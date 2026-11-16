Seguici su Google

Abbiamo superato la prima metà di novembre, ma su tante regioni le temperature non sono poi così tanto autunnali, soprattutto al sud, dove insistono i venti di scirocco e di libeccio, portatori di aria tiepida nordafricana. Fa un po’ più freddo al nord e sul medio-alto Tirreno, ma tutto sommato sono temperature in linea con il periodo. Quando farà un po’ più freddo? Quando arriverà la neve?

Inverno alle porte sulla carta

Chiariamoci subito: per la neve a bassa quota o addirittura in pianura potrebbe esserci davvero tanto da aspettare. Nonostante manchino appena due settimane all’inizio dell’inverno meteorologico, che ricordiamo sul calendario meteoclimatico italiano avrà inizio il 1° dicembre, la stagione è nettamente in ritardo.

Basti pensare che fino a qualche settimana fa le perturbazioni latitavano nel Mediterraneo e le temperature erano ancora di gran lunga sopra le medie del periodo. Ora sono tornate le piogge, soprattutto sul versante tirrenico, ma dal punto di vista termico non notiamo particolari variazioni in ottica tardoautunnale.

Poca neve in montagna

Anche la neve in montagna al momento è poco presente. In occasione delle recenti perturbazioni sono arrivate forti nevicate oltre i 2000 metri di altitudine sulle Alpi, ma a quote più basse c’è stato molto da lottare per vedere qualche fiocco di neve.

Cambia tutto a fine mese

Qualcosina potrebbe muoversi in vista dell’ultima settimana di novembre.

Potrebbe svilupparsi un’alta pressione sull’Europa centrale e sul Mar Baltico che, da un lato, costringerebbe le perturbazioni nordatlantiche a gettarsi maggiormente sul Mediterraneo e, dall’altro lato, permetterebbe l’arrivo di aria più fredda dalla Scandinavia verso i Balcani e verso l’Italia.

Potrebbero essere soprattutto le regioni del nord a sperimentare un calo termico un po’ più marcato e potrebbe essere la chiave di volta per rivedere dignitose nevicate, quantomeno a quote di montagna.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra il 24 e il 30 novembre le temperature sulle Alpi potrebbero aggirarsi attorno allo zero a circa 1500 metri di altitudine, il tutto con l’arrivo di varie perturbazioni nordatlantiche che porterebbero preziosissime piogge a bassa quota e nevicate importanti in montagna.

Con questa dinamica potrebbero verificarsi abbondanti nevicate o addirittura bufere di neve oltre i 1400 metri di altitudine su gran parte dell’arco alpino, assolutamente quel che serve in questo periodo dell’anno.