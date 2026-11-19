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La settimana dal 23 al 29 Novembre si aprirebbe con una breve fase di stabilità, favorita dall’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo. Il tempo risulterebbe in prevalenza asciutto tra Lunedì e Martedì, mentre da Mercoledì una perturbazione atlantica riporterebbe le piogge su molte regioni e le nevicate sulle Alpi. Dopo una possibile attenuazione del maltempo Venerdì, un secondo fronte potrebbe raggiungere l’Italia nel fine settimana.

Lunedì 23 e Martedì 24 Novembre, alta pressione e nebbie al mattino

Nelle prime due giornate della settimana, l’alta pressione in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale garantirebbe condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese. Le schiarite sarebbero ampie, anche se sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro potrebbero formarsi foschie e banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino. La visibilità tenderebbe a migliorare nel corso della giornata, pur con qualche banco più persistente sulla bassa pianura.

Il quadro sarebbe un po’ diverso lungo il medio-basso versante adriatico e sulla Calabria ionica. Qui, nella prima parte di Martedì, le correnti settentrionali in scorrimento lungo il margine orientale dell’anticiclone potrebbero ancora alimentare addensamenti nuvolosi e qualche piovasco. Sul resto d’Italia prevarrebbero condizioni più soleggiate.

Mercoledì 25 e Giovedì 26 Novembre, primo peggioramento di origine atlantica

Mercoledì la nuvolosità aumenterebbe a partire dalle regioni occidentali, anticipando l’arrivo della prima perturbazione. L’ingresso di aria più fredda e instabile in quota favorirebbe la formazione di una depressione sul Mediterraneo. Il suo spostamento verso i bacini centrali concentrerebbe le piogge più intense sul Nord-Est e sul versante tirrenico centro-meridionale. Toscana, Lazio e Campania sarebbero tra le regioni più esposte, mentre sul Nord-Ovest il passaggio del fronte risulterebbe più rapido e le precipitazioni più irregolari.

Sulle Alpi le nevicate interesserebbero soprattutto i settori centro-orientali, coinvolgendo anche quelli occidentali nella fase iniziale del peggioramento. I fiocchi potrebbero raggiungere anche le quote più elevate dell’Appennino settentrionale e centrale. Giovedì le piogge proseguirebbero su parte del Centro-Nord e del Sud, accompagnate da un rinforzo dei venti di scirocco e libeccio. Sui bacini occidentali e tirrenici i mari diventerebbero molto mossi, localmente agitati.

Venerdì 27 Novembre possibile tregua, poi un nuovo fronte nel fine settimana

Venerdì il graduale spostamento della depressione verso est favorirebbe una temporanea attenuazione dei fenomeni. La pausa, però, rischierebbe di durare poco. Tra Sabato 28 e Domenica 29 Novembre una seconda perturbazione atlantica potrebbe avanzare verso il Mediterraneo meridionale, riportando le piogge a partire dalle regioni del Centro-Nord.

Con il nuovo passaggio perturbato tornerebbero le nevicate sulle Alpi, con la possibilità che i fiocchi scendano più in basso rispetto a metà settimana. Anche i rilievi appenninici potrebbero vedere qualche episodio nevoso. Per il fine settimana, i tempi di arrivo del fronte e la distribuzione delle precipitazioni restano comunque da confermare.