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Negli ultimi giorni è arrivato tantissimo maltempo sul centro-nord Italia, soprattutto su Toscana e Liguria, dove i nubifragi hanno scatenato allagamenti, danni e molti problemi alla viabilità. Parallelamente, sulle regioni del sud tutto sembra tranne che autunno, visto che la colonnina di mercurio è schizzata ben oltre i 20 °C su tante città. Addirittura in Sicilia si è di nuovo respirata quella tipica atmosfera estiva, con temperature localmente oltre i 30 °C, specie sul Palermitano e sul Messinese tirrenico.

Caldo anomalo al Sud

Ma cosa sta succedendo? La colpa di questo improvviso aumento della temperatura sulle regioni del sud è da attribuire ai venti di scirocco e libeccio, che hanno traghettato aria tiepida subtropicale dal deserto del Sahara in direzione del Mediterraneo centrale, ma chiaramente non è davvero colpa del vento.

Le sciroccate e le libecciate autunnali ci sono sempre state in presenza delle perturbazioni atlantiche, ma temperature così elevate in tardo autunno sono frutto della presenza di aria ancora troppo calda sull’Africa settentrionale.

Con un deserto del Sahara più caldo della norma dopo un’estate davvero rovente, è chiaro che i venti da sud inevitabilmente trasferiscono parte di questo calore in eccesso sulla nostra penisola e soprattutto sulle regioni del sud, portando temperature tutt’altro che autunnali.

La mano del cambiamento climatico

Insomma, la mano del cambiamento climatico incide anche in queste circostanze e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti già da molti giorni su tutto il sud.

Come se non bastasse, non possiamo nemmeno parlare di una toccata e fuga dei tepori subtropicali o della tipica estate di San Martino: anche la prossima settimana le temperature resteranno quasi sempre sopra le medie del periodo, e non di poco, su tutto il centro-sud Italia e sulle isole maggiori.

Prossima settimana, fino a 25 °C tra Sicilia e Calabria

La costante presenza di venti di scirocco e libeccio permetterà alle temperature di restare quasi sempre oltre i 20 °C nelle ore diurne, con picchi fino a 25 °C su Sicilia e Calabria e fino a 23 °C su Basilicata e Puglia.

Insomma, tutta la seconda decade di novembre scorrerà in un contesto più primaverile che autunnale sul meridione.